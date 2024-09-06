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夫妻關係｜夫妻情侶出現1種情緒9成會分開　兩性專家：觀察5分鐘就知

家事百科

發布時間： 10 分鐘前

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兩性關係學者Robert Sternberg研究過幾千對情侶，只消用5分鐘觀察一對情侶如何互動，便可預測他們最終會否分手，準確性達九成。（iStock圖片）

【夫妻關係/兩性關係/離婚特質/分手特質】Robert Sternberg是美國非常資深的兩性關係學者，他研究過幾千對情侶，犀利之處是只消用五分鐘觀察一對情侶如何互動，便可預測他們最終會否分手，準確性達九成。這種能力毋須特異功能，只要掌握了關係當中一個情緒特質便可，那究竟是甚麼呢？

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Sternberg的研究發現，決定一段關係的結局好壞，與情侶之間有否爭執無關。因為感情要好的情侶也各有意見的時候，故不能單憑爭拗去斷定感情品質。關鍵是取決於關係裏有否其中一方或雙方出現蔑視或鄙視（Contempt）的情緒，即看不起、嫌棄，這可從言語、身體語言、眼神、微表情找到蛛絲馬迹。曾聽過有人形容伴侶「見到想作嘔」、「正廢柴」、「Loser」等，語帶鄙視，絕非講笑。凡事沒有無緣無故的愛和恨，但無論甚麼因由，若關係一去到蔑視或鄙視的情緒，就很難扭轉，隨之便是厭惡、討厭、嫌棄、羞與為伍和覺得對方不配。

感情到此地步，已病入膏肓。一段關係失去激情，還有感情和親密感去維繫，但若去到打從心底地鄙視對方，沒有愛之餘，連尊重也消失，其後就會有諷刺、謾罵、當對方透明等行為出現，若剛剛身邊有另一人出現，那就是感情破裂的最後一根稻草。

同場加映：破壞夫妻關係4個因素及建議

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不想讓自己陷入這種最終會鄙視對方的關係，就要先了解自己，甚麼人的特質自己是無法欣賞的，那一開始就無謂嘥時間。以我為例，很清楚自己非常嫌棄那些小家、斯斯縮縮、鬱鬱翳翳、別彆、情緒化的男人，所以一遇即閃。這類比林黛玉還多愁善感的男人，做朋友都免，更不會發展任何其他可能性。

畢竟，兩個人情感的開始和維繫，當中都需要彼此有一點點admiration才行，男方和女方也應如是，否則，明知唔合眼緣都夾硬開始，鄙視情緒遲早出現。

原文刊登於《香港經濟日報》

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撰文 : 利嘉敏

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