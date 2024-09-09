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43歲男神黃宗澤 被網民大讚出道至今髮量有增無減

特約

發布時間： 2024/09/09 00:00

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

黃宗澤（Bosco）最近頻頻曝光，經常現身各大媒體為他的新劇及新戲作宣傳！有眼利的網民就留意到喜歡變「髮」的Bosco，無論甚麼髮型都「承受」得到，而且他的頭髮還能保持到好像04年奧運六星時一樣濃密，的確愈來愈有男人味，愈仔愈有型！當人人以為Bosco吃了甚麼補品或是靠健身保持最佳狀態，當事人就「開估」，原來用了最新推出的維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露，他更表示︰「想頭髮濃密，最緊要『夠細』」！

Bosco保養得宜，外貌和髮量都逆生長，難怪被封為頂流男神。

Bosco無懼男人最痛 髮量有增無減

Bosco近日頻頻有新劇及新戲推出，正當他忙於宣傳之際，網民竟將重點放到他的頭髮上。因為久未露面的Bosco，不但身形及樣貌都維持在最佳狀態，就連中年男士最擔心的脫髮及稀薄問題都「無有怕」，而且更逆生長，髮量有增無減，愈來愈濃密，令一眾網民大叫羨慕，更紛紛留言「跪求」濃髮秘訣！

Bosco大讚使用4星期後頭髮變濃密。

Bosco濃髮秘密︰「最緊要夠細」

Bosco當然大方分享他的育髮心得，原來他最近使用全新推出的維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露。大家一定會疑惑「支支防脫洗頭水都話有效，係咪真係work？」，Bosco表示︰「關鍵在於營養分子是否夠『細』能深入毛囊！」

維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露( 「納米深深洗」)一支做到洗髮及生髮，頭髮深深洗、深深生，全因營養分子夠「細」，夠「深」入到毛囊。

5大營養分子比毛囊細370倍* 洗髮、生髮一支「搞掂」

坊間推出不少防脫洗頭水，但並沒有一支有膽標明『生髮』，唯獨全新「納米深深洗」，「大大隻字」標明生髮，如此有信心皆因採用了突破性納米科技，其5大營養分子比毛囊細370倍*，能深入毛囊底層激活生髮，每次洗頭只需按摩2分鐘，就可以洗走深層油脂及污垢，同時導入生髮營養，減少脫髮，改善髮量稀薄問題，頭髮深深洗深深生，洗髮、生髮一支「搞掂」！其天然中草藥配方，氣味有珍奢的草本味，洗髮後不乾旱打結，超過9成用家實證使用4星期後頭髮變濃密^，適合預防脫髮、脫髮量多、抗拒內服人士使用。

真實用家分享，使用前頭頂髮量稀薄，使用「納米深深洗」後，頭髮變得濃密，頭頂髮旋位明顯生多了頭髮，稀薄問題大大改善。

另一位真實用家頭頂出現俗稱「鬼剃頭」的情況，用了「維新烏絲納米系列」及「維新烏絲素」後，不但禿髮位置長出新頭髮，而且髮量變得濃密。

立即與Bosco一起Go Deep Go Nano︰

📍銷售點：維特健靈專門店及網店、萬寧

維新烏絲「納米深深洗」購買鏈結：
維特健靈網店: https://go.vitagreen.com/4dUSUXa 
萬寧網店: https://bit.ly/3T81byR 

維新烏絲「納米深深噴」購買鏈結：
維特健靈網店: https://go.vitagreen.com/4cKPkxM 
萬寧網店: https://bit.ly/3X2MkXH 

了解更多: https://go.vitagreen.com/3X6OAx9 

*毛囊與維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露的精華分子的大小比較
^根據 NuanceTree Ltd. 2024年度 維新烏絲納米激活生髮精華 及 維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露 試用調查報告，測試用家同時使用精華及洗髮水產品4周後測試結果/p>

（特約）

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