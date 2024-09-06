  • 27°C
香港時間：202496日 (五) 11:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

修哥緋聞丨曾傳再婚娶88歲羅蘭　胡楓被Twins追問緋聞：點樣解釋呢

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

胡楓大方「認愛」？

現年92歲的胡楓(修哥)跟89歲的羅蘭合作無間，這對娛圈活寶貝兩年前驚爆緋聞，當時內地瘋傳胡楓再婚，對象正是合作多年的拍檔羅蘭，這段「遲暮戀」引來一片嘩然，

早前Twins的蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）亮相修哥主持的網台節目《修哥萬花筒》，席間阿Sa重提修哥跟羅蘭姐的緋聞，阿Sa說：「你早嗰排先上咗頭條，你嘅緋聞呀！恭喜你呀！」

鶼鰈情深丨胡楓化身KOL介紹骨灰龕　網民讚豁達看淡生死

胡楓！

修哥：90歲先有新聞好開心

修哥回覆：「點解修哥成日冇新聞，而家90歲先至有新聞，我自己都好開心！」阿Sa答道：「你嘅緋聞令大家都好高興喎！」

修哥再次強調只是「美麗的誤會」，大方「認愛」只因難以解釋，他說：「喺大陸好多人見到我，咪『恭喜、恭喜！』我只有話：『謝謝、謝謝！』（即係唔澄清？）點樣解釋呢？冇得解釋㗎嘛！只有話謝謝。」

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【金像獎2023】胡楓縱橫藝壇70載受敬重　用情專一諾與亡妻來世再續緣
16:41 2023/04/14
【金像獎2023】胡楓縱橫藝壇70載受敬重　用情專一諾與亡妻來世再續緣
叱咤樂壇頒獎典禮2023丨91歲修哥睇足全程才離場超敬業　胡楓盼再登紅館：永不言休
17:05 2024/01/02
叱咤樂壇頒獎典禮2023丨91歲修哥睇足全程才離場超敬業　胡楓盼再登紅館：永不言休
兒孫滿堂｜胡楓92歲牛一四代同堂　4曾孫夾利是錢搞驚喜生日會
10:50 2024/01/24
兒孫滿堂｜胡楓92歲牛一四代同堂　4曾孫夾利是錢搞驚喜生日會

你可能感興趣

【金像獎2023】胡楓縱橫藝壇70載受敬重　用情專一諾與亡妻來世再續緣
16:41 2023/04/14
【金像獎2023】胡楓縱橫藝壇70載受敬重　用情專一諾與亡妻來世再續緣
叱咤樂壇頒獎典禮2023丨91歲修哥睇足全程才離場超敬業　胡楓盼再登紅館：永不言休
17:05 2024/01/02
叱咤樂壇頒獎典禮2023丨91歲修哥睇足全程才離場超敬業　胡楓盼再登紅館：永不言休
兒孫滿堂｜胡楓92歲牛一四代同堂　4曾孫夾利是錢搞驚喜生日會
10:50 2024/01/24
兒孫滿堂｜胡楓92歲牛一四代同堂　4曾孫夾利是錢搞驚喜生日會
胡楓 羅蘭 Twins 蔡卓妍 鍾欣潼 娛樂人物職業 演員 YouTube 緋聞 網絡熱話

最高瀏覽

打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
颱風摩羯丨天文台考慮下午4至7時改發8號風球 打工仔幾點收得工？ 即睇特別天氣交通安排
颱風摩羯丨天文台考慮下午4至7時改發8號風球 打工仔幾點收得工？ 即睇特別天氣交通安排
颱風摩羯︱天文台考慮下午4至7時掛8號　必讀勞工處打風工作安排8大Q&A
颱風摩羯︱天文台考慮下午4至7時掛8號　必讀勞工處打風工作安排8大Q&A
急症室最長等候時間（09月06日 時間04:05）
急症室最長等候時間（09月06日 時間04:05）
打風｜天文台最新8號波時間表　梁榮武：摩羯移動速度又慢又強
打風｜天文台最新8號波時間表　梁榮武：摩羯移動速度又慢又強