修哥緋聞丨曾傳再婚娶88歲羅蘭　胡楓被Twins追問緋聞：點樣解釋呢

▲ 胡楓大方「認愛」？

現年92歲的胡楓(修哥)跟89歲的羅蘭合作無間，這對娛圈活寶貝兩年前驚爆緋聞，當時內地瘋傳胡楓再婚，對象正是合作多年的拍檔羅蘭，這段「遲暮戀」引來一片嘩然，

早前Twins的蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）亮相修哥主持的網台節目《修哥萬花筒》，席間阿Sa重提修哥跟羅蘭姐的緋聞，阿Sa說：「你早嗰排先上咗頭條，你嘅緋聞呀！恭喜你呀！」

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▲ 胡楓！

修哥：90歲先有新聞好開心

修哥回覆：「點解修哥成日冇新聞，而家90歲先至有新聞，我自己都好開心！」阿Sa答道：「你嘅緋聞令大家都好高興喎！」

修哥再次強調只是「美麗的誤會」，大方「認愛」只因難以解釋，他說：「喺大陸好多人見到我，咪『恭喜、恭喜！』我只有話：『謝謝、謝謝！』（即係唔澄清？）點樣解釋呢？冇得解釋㗎嘛！只有話謝謝。」

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