張家朗奪金丨張家朗與法籍女友從沖繩返港　「193劍神」被捕獲坐廉航第一行

▲ 「劍神」張家朗與法籍女友被捕獲搭廉航！

「劍神」張家朗歷史性衛冕奧運男子花劍金牌，為港爭光！奧運過後，家朗與法籍女友Solène Butruille飛往沖繩享受二人世界，有網民就在廉航抵港航班上捕獲二人的身影！

張家朗奪金丨張家朗與法籍女友蜜遊沖繩 二人戲水低調放閃

張家朗與女友坐廉航

有網民在Threads發帖文指自己在廉航航班上遇到張家朗，網民拍下家朗站起來執拾物件的畫面，而家朗身旁的就是其法籍女友。

有網民好奇「佢夠坐咩？對腳點放？」、「第一行可能都要屈埋坐」，而二人本來坐耀眼的中間位置，後來被空姐安排坐第一排，體貼的家朗全程負責拿著行李，不用女友辛苦。

網民更驚訝身為奧運金牌得主、獲贈國泰航空無限次乘搭商務客艙機票的家朗，竟然選擇坐廉航！

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張家朗與女友愛得甜蜜

家朗在巴黎奧運奪金後，他在限時動態最率先轉發正是女友Solène Butruille的恭賀，女方更連出3個帖文賀男友，其中一個更形容男友是「The Legend Ka Long（傳奇家朗）」。

在二人飛抵沖繩後，Solène Butruille在社交網甫出一張戲水的相，雖然男方只有少許側面，不過也能看見其一副甜笑樣，加上從男方的髮型以及右臂上的奧運紋身可見，不難估到便是家朗，而Solène更在旁邊加上一個藍色心心，低調放閃。

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