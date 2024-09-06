學校校規︱中學女生穿名牌黃邊皮鞋2年　突被校方要求塗黑採取1行動抗衡

▲ 有學生指自己的Dr Martens皮鞋上因有「黃色邊線」，被老師要求塗黑。(《青春本我》劇照、《女人俱樂部》劇照)

【新學年/開學/校規/名校/中學】新學年伊始，學生們上課僅數天就迎來「颱風假」。有學生近日趁空閒就在網上發文訴苦，指自己穿着兩年的上學皮鞋品牌Dr Martens，因鞋邊有黃色邊線，開學後突然被老師勒令將黃色部分塗上黑色，以符合學校規定。不少網民指，自己亦有穿着同款皮鞋上學，認為它耐用舒服，而且價值不菲，支持樓主繼續照着。

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有學生日前在社交平台Threads發文及上載的圖片，指自己的Dr Martens皮鞋上，有品牌特色之一「黃色邊線」，開學後即被訓導主任要求塗黑，或改穿其他純黑皮鞋，「着咗兩年Dr ma，學校無啦啦改咗校規話要純黑，叫我油黑佢？？」按圖片中皮鞋的尺碼，疑似是中學女生的樓主認為，明明已穿着2年，為何新學年即改規則，老師的做法不合乎常理，又指不會服從對方的指示將黃邊塗黑，「$1400我唔會陪你癲」採取「闊佬懶理」的態度。

▲ 有學生指自己的Dr Martens皮鞋上因有「黃色邊線」，被老師要求塗黑。（Threads圖片）

根據Dr Martens網頁顯示，其中一款跟樓主相似的黑色黃邊皮鞋，售價為1399港元，相比市面一般的學生皮鞋約3、400元，價格高約兩、三倍。

網民指樓主決定正確

樓主發文後隨即引起不少網民熱烈討論，不少人均支持樓主的決定，指自己亦有穿着同款皮鞋，「初中啲學生鞋幾百蚊一對著（着）3至個月就要換，高中換左（咗）dr ma間中補下鞋油，著（着）到畢業差唔多著（着）左（咗）5年，個底先開始蝕蝕地先掉，先千幾蚊好抵」。

網民再分析並非「盲撐」樓主，指該款皮鞋雖然最初會「刮損」雙腳，但着過一段日子後，皮鞋非常舒適，而且重點是耐用，「着耐咗就真係好襟着又舒服」、「我個對由中四著（着）到我大學畢業兼出嚟做嘢」、「中學個陣都真係有老師話有黃線唔比（俾）著（着），不過我話油完都會甩色，老師就無再理我」。

▲ Dr Martens網頁顯示，其中一款跟樓主相似的黑色黃邊皮鞋，售價為$1,399。（Dr Martens圖片）

有學校列明鞋面鞋邊均需純黑色

事實上，早在上學年亦有學生在同一社交平台發文，反指既然學校白紙黑字列明校規，不理解仍有人喜歡「唱反調」，「點解啲學生會覺得着個對有黃邊返學嘅鞋係咁重要，寧願油黑邊/癡膠紙，都要堅持着」、「校規講咗唔得嘅嘢又係都要挑戰？」、「仲係中學生有校規要跟嘅咪跟返校規行住先」。

TOPick再翻查本港數間中學的校規，關於皮鞋部分，個別學校列明「鞋面及鞋邊均為純黑色、學生款皮鞋，鞋面不能有飾物」、「款式樸實之黑色皮鞋」、「皮鞋須是純黑色縛繩，鞋跟不得超過2.5厘米」。

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