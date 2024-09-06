  • 29°C
香港時間：202496日 (五) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學校校規︱中學女生穿名牌黃邊皮鞋2年　突被校方要求塗黑採取1行動抗衡

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

有學生指自己的Dr Martens皮鞋上因有「黃色邊線」，被老師要求塗黑。(《青春本我》劇照、《女人俱樂部》劇照)

【新學年/開學/校規/名校/中學】新學年伊始，學生們上課僅數天就迎來「颱風假」。有學生近日趁空閒就在網上發文訴苦，指自己穿着兩年的上學皮鞋品牌Dr Martens，因鞋邊有黃色邊線，開學後突然被老師勒令將黃色部分塗上黑色，以符合學校規定。不少網民指，自己亦有穿着同款皮鞋上學，認為它耐用舒服，而且價值不菲，支持樓主繼續照着。

最新影片推介：

童學園
記者直擊黃澤鋒囡囡小黃妃開學

有學生日前在社交平台Threads發文及上載的圖片，指自己的Dr Martens皮鞋上，有品牌特色之一「黃色邊線」，開學後即被訓導主任要求塗黑，或改穿其他純黑皮鞋，「着咗兩年Dr ma，學校無啦啦改咗校規話要純黑，叫我油黑佢？？」按圖片中皮鞋的尺碼，疑似是中學女生的樓主認為，明明已穿着2年，為何新學年即改規則，老師的做法不合乎常理，又指不會服從對方的指示將黃邊塗黑，「$1400我唔會陪你癲」採取「闊佬懶理」的態度。

有學生指自己的Dr Martens皮鞋上因有「黃色邊線」，被老師要求塗黑。（Threads圖片）

根據Dr Martens網頁顯示，其中一款跟樓主相似的黑色黃邊皮鞋，售價為1399港元，相比市面一般的學生皮鞋約3、400元，價格高約兩、三倍。

網民指樓主決定正確

樓主發文後隨即引起不少網民熱烈討論，不少人均支持樓主的決定，指自己亦有穿着同款皮鞋，「初中啲學生鞋幾百蚊一對著（着）3至個月就要換，高中換左（咗）dr ma間中補下鞋油，著（着）到畢業差唔多著（着）左（咗）5年，個底先開始蝕蝕地先掉，先千幾蚊好抵」。

網民再分析並非「盲撐」樓主，指該款皮鞋雖然最初會「刮損」雙腳，但着過一段日子後，皮鞋非常舒適，而且重點是耐用，「着耐咗就真係好襟着又舒服」、「我個對由中四著（着）到我大學畢業兼出嚟做嘢」、「中學個陣都真係有老師話有黃線唔比（俾）著（着），不過我話油完都會甩色，老師就無再理我」。

Dr Martens網頁顯示，其中一款跟樓主相似的黑色黃邊皮鞋，售價為$1,399。（Dr Martens圖片）

有學校列明鞋面鞋邊均需純黑色

事實上，早在上學年亦有學生在同一社交平台發文，反指既然學校白紙黑字列明校規，不理解仍有人喜歡「唱反調」，「點解啲學生會覺得着個對有黃邊返學嘅鞋係咁重要，寧願油黑邊/癡膠紙，都要堅持着」、「校規講咗唔得嘅嘢又係都要挑戰？」、「仲係中學生有校規要跟嘅咪跟返校規行住先」。

TOPick再翻查本港數間中學的校規，關於皮鞋部分，個別學校列明「鞋面及鞋邊均為純黑色、學生款皮鞋，鞋面不能有飾物」、「款式樸實之黑色皮鞋」、「皮鞋須是純黑色縛繩，鞋跟不得超過2.5厘米」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

開學日︱聖公會李兆強小學舉辦「新開始！Get Set Goal! 」 校長鼓勵設目標：持之以恆才會成功
18:50 2024/09/02
開學日︱聖公會李兆強小學舉辦「新開始！Get Set Goal! 」 校長鼓勵設目標：持之以恆才會成功
開學日︱獅子會何德心小學開學日跳繩躍動 校長：願學生「敢創敢夢」迎新學年
18:55 2024/09/02
開學日︱獅子會何德心小學開學日跳繩躍動 校長：願學生「敢創敢夢」迎新學年
開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學
10:00 2024/09/03
開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學

你可能感興趣

開學日︱聖公會李兆強小學舉辦「新開始！Get Set Goal! 」 校長鼓勵設目標：持之以恆才會成功
18:50 2024/09/02
開學日︱聖公會李兆強小學舉辦「新開始！Get Set Goal! 」 校長鼓勵設目標：持之以恆才會成功
開學日︱獅子會何德心小學開學日跳繩躍動 校長：願學生「敢創敢夢」迎新學年
18:55 2024/09/02
開學日︱獅子會何德心小學開學日跳繩躍動 校長：願學生「敢創敢夢」迎新學年
開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學
10:00 2024/09/03
開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學
學校 網絡熱話 中學

最高瀏覽

打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
修哥緋聞丨曾傳再婚娶88歲羅蘭　胡楓被Twins追問緋聞：點樣解釋呢
修哥緋聞丨曾傳再婚娶88歲羅蘭　胡楓被Twins追問緋聞：點樣解釋呢
打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇
中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇
急症室最長等候時間（09月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月06日 時間16:05）