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網絡熱話｜30歲移加港男嘆多倫多似地獄 絕望到抑鬱回流又呻壓力大 1原因圍爐失敗

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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30歲移加港男嘆多倫多似地獄 絕望到抑鬱回流又呻壓力大 1原因圍爐失敗

【移民/加拿大/多倫多/永久居留權/回流】近年很多港人移民，除了英國，加拿大亦是港人的熱門之選。不少港人透過「救生艇計劃」，「跳船」到加拿大開展新生活，然而生活未必如理想中般美好。一名港男移民多倫多，因為失業回流香港2個月。對於未來感到迷失，加上人到中年開始覺得有壓力，直言「絕望到抑鬱」，藉此發帖欲向網民圍爐取暖，沒想到這個原因惹來熱議。

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絕望到抑鬱 回港另覓生機

該名港男在「連登討論區」發文，指自己2年多前移民去加拿大多倫多生活，並已順利取得永久居留權。理應可以開展新生活，惟加拿大那邊的生活猶如「地獄」。男事主指，自己原來從事的行業已全面被淘汰，導致他被逼回流香港。

2個月前，男事主回流香港，一方面打算探親，另一方面亦嘗試在香港看看有沒有其他工作機會。男事主指，自己將近30歲，但仍覺得人生迷失，甚至回港後「絕望到有少少抑鬱」：

我自己真係唔係好適合打工，之前喺香港都係自己接單嚟做，自己真係會好有動力。朝早6點起身做嘢，做到夜晚都唔會覺得好攰。

有意創業 但無從入手

男事主坦言覺得「打工好多嘢煩」，回港後不但覺得壓迫感大增，「日日都好大壓力，緊張到真係有啲想喊」。他指，「而家係last bet」，希望能夠另覓商機。他有意在香港學寵物美容，然後回多倫多開店做小生意，藉此詢問網民意見。

網民炮轟：溫室小花！

帖文下引來大批網民輿論，不少人留言諷刺男事主如同「溫室小花」，「30歲唔使點返工仲想點」，直斥男事主態度有問題。亦有網民指男事主身在福中不知福，手中有加拿大永久居留權等同可以「加港兩邊走」。對於男事主「不適合打工」的心態，引起不少網民熱議。有網民指，香港比起多倫多更有壓力，「尤其在香港打工一定會逼死你」。男事主亦有澄清，指自己並非不想工作，只是不想「受聘」而已。

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