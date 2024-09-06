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抗癌勇士丨汪建民肺腺癌4期擴散到頸椎　直言化療過程痛苦：拜託把我帶走

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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汪建民講病況。

曾志偉前妻、人稱寶媽的王美華在2004年接受身體檢查發現患上甲狀腺癌，2016年於淋巴結上發現兩個腫瘤，至2019底，其在肺部有一個非常小的腫瘤，證實罹患肺腺癌，即是她已是第3度發現患癌。

而寶媽的前度汪建民早前也驚傳患肺腺癌第4期，他在去年10月發現背後劇痛，發現患癌後就於12月入院開刀、接受化療。

生命鬥士丨寶媽前度罹癌化療暴瘦12公斤　汪建民哽咽：怎樣才能結束一切

汪建民

化療產生後遺症

現年56歲的汪健民是台灣藝人，因飾演《台灣靈異事件》鐵頭警官而走紅，可是不煙不酒及有運動習慣的他卻罹患肺腺癌。

近日，他上台灣電視節目錄影表示確定罹癌後，在醫師建議下接受電療和化療，原本預計進行80次電療，稱：「但在完成65次時，醫師告訴我可以停止了，只需定期追蹤。」腫瘤從原本的9公分縮小到3公分。

可是後續化療產生許多後遺症，例如無法進食、眼窩凹陷、身體變形等，他坦言在化療進行到第3次、第4次時，曾一度向老天祈求：「拜託把我帶走」，不想再面對這些痛苦。

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盼不要太過關注

談到確認罹癌的心情，汪建民哽咽稱因為媽媽也罹患淋巴癌末期，他陪伴媽媽治療的過程中，經歷掉頭髮、心情差、憂鬱和失智症，算是提前上了一課，所以聽到自己罹癌時其實心情甚鎮靜。

但汪建民坦言，儘管抗癌之路充滿挑戰，但也希望親友不要太過關注，只要簡單向他說聲加油就好了。

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香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350

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