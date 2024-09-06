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打風住酒店｜酒店staycation撞正打風促退款被拒　港女網上發文狂呻反被鬧西客

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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如果大家去酒店staycation撞正打風，會否取消行程？

【颱風摩羯/打風/酒店/staycation/網絡熱話】颱風摩羯襲港，不少學生和上班族都多了一天「風假」，當然感到興奮。但若果剛巧打風這天有預訂行程的人，就未必笑得出來，因為要急於取消行程，甚至導致金錢損失。

一名港女早前在網上討論區發文，就透露自己去酒店staycation當天遇上3號風球，因此希望更改或取消酒店預訂，結果被拒，於是向網民大呻，豈料反被指是「西客」！

打風住酒店｜打風staycation港女促酒店退款被拒

該名港女事主表示，自己預訂了尖沙咀某四星級酒店，卻在入住當天中午，天文台發出黑色暴雨和3號風球警告，她隨即向酒店查詢可否更改或取消預訂，但她稱得到酒店負責人以「極不友善態度」回覆，該名員工指出：「現在只是3號風球，天文台/政府沒有公報所有交通工具停止，酒店認為你沒有到達酒店的困難，所以你應照常check in。不過一但check in就算因改發8號風球而離開，亦無法取消或更改預訂。」

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打風住酒店｜港女認為酒店回覆無禮

該員工又向港女表明：「你已付全費，我知道你是一個成年人，如果你覺得危險可以不來」，甚至反問港女的人生安全，難道只值一晚幾百塊的房價？如果認為不安全，可以不來的。員工又坦言，酒店只負責賓客check in後在酒店內的安全，如果因8號風球以上無法Cheuk out，酒店最多容許延遲退房一小時或可以付費再住一晚，但賓客一旦退房後，其自身安全已不是酒店考慮的事情。

打風住酒店｜網民一面倒指事主是西客

對於得到以上回覆，港女事主感到不快，故才發文大呻，直斥該名酒店負責人相當無禮，認為入住該酒店是不可一不可再！此番言論引起網民熱烈討論，唯大多數網民都不認同港女事主的看法，反認為酒店職員的回應有理，更狠批事主是西客：「其實間間酒店的取消改期安排，大家book先前都已經大概知或訂果陣terms會有說明㗎。」更指事主無非想向酒店取着數：「唔啱你聽就數臭人，都幾賤。」

同場加映：消委會6款4星或以上行李喼名單

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打風住酒店｜網民：點解佢要退錢俾你？

另一網民亦不留情面批評：「多謝樓主，等大家知道酒店職員做事有原則同合理，就只看樓主一面之詞，就知道係西客一名！」、「俾係人情唔俾係道理，黑雨佢都係掛左（咗）兩小時姐（啫），黑雨之後你都可以check in。而且佢地8號風球有無同事去服務你？你俾左（咗）錢佢佢亦都俾左（咗）服務你而你唔去用，咁點解要佢退錢俾你？」

有網民更反諷戲稱，指酒店應該準備名車待8號風球時送貴賓離開，還要每間房預備一輛，不能待薄賓客。大家又認為港女事主和酒店負責人，誰更有理據呢？

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