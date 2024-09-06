颱風摩羯︱天文台下午12時40分改發三號風球　網民罵爆：繼續人類大遷徙

▲ 天文台下午12時40分改發三號風球 網民罵爆：繼續人類大遷徙

【颱風/颱風摩羯/天文台/3號風球/打風返工/交通安排/網絡熱話】颱風摩羯正吹襲本港，八號東北烈風或暴風信號現正生效。根據天文台最新消息，隨著颱風摩羯逐漸遠離本港，將考慮會在下午12時40分改發三號強風信號。惟消息發佈後，引起網民強烈不滿，紛紛湧入天文台Facebook怒斥「打工仔係咪好好玩？」。

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根據天文台資訊，在過去數小時，颱風摩羯繼續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離本港。預料本地普遍風力會逐漸減弱。因此，天文台會在下午12時40分改發三號強風信號。

而與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口 一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

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颱風摩羯丨網民斥：繼續人類大遷徙

惟天文台消息發出後，引起一眾網民強烈不滿，紛紛湧入天文台Facebook怒斥改掛三號風球時機不合理，質疑是在「玩弄打工仔」。

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同場加映：極端天氣下交通工具安排

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