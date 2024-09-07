肺腺癌丨56歲男藝人患肺腺癌4期擴散至頸椎 電療65次痛苦求上天：拜托把我帶走【附無聲癌症殺手成因+病徵】

▲ 56歲汪建民自生病後，仍不時現身當地談話性節目，早前錄影時便透露抗癌進展。(影片截圖)

【汪建民/肺腺癌/電療/無聲癌症殺手/擴散頸椎/肺腺癌症狀/肺腺癌成因/肺癌區別】現年56歲、台灣男藝人汪建民自證實罹患肺腺癌4期，由於癌細胞更已擴散至頸椎，他自此便開始漫長及艱辛的抗癌療程。抗癌期間，他仍然不時公開上當地談話性節目，大方分享病情，指向來不煙不酒的自己，因為莫明的背痛才開始求醫檢查，目前已完成65次的電療，化療亦令身體出現不少後遺症，令自己一度想放棄生命。

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56歲汪建民自生病後，仍不時現身當地談話性節目，早前錄影時便透露抗癌進展，指已開始接受電療與化療，原本要進行80次的電療，完成65次時醫生便指可以停止，因腫瘤已從9厘米縮小到3厘米；化療則仍然進行，過程尤其辛酸，不但無法進食，體重從89公斤瘦到77公斤，更有掉髮、皮膚出疹變黑後遺症:

剛開始化療第3次、第4次時，曾在心裡向老天爺喊話，『拜託你把我帶走』，不要讓我面對這些。

至於發現患癌的過程，汪建民指不煙不酒的他先是有突如其來的背痛，初時還以為是長時間運動、拍戲累積的後遺症，直到雙手又麻又痛，檢查後才知道患癌，而且癌細胞擴散至頸椎最後一節、脊椎第一節中間的軟骨完全被癌細胞侵蝕。

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回想第一次聽到醫生告知罹癌消息時，他指自己十分冷靜。他哽咽地說，是因為亡母之故：

媽媽淋巴癌末期，我一路陪著媽媽照顧她，經歷掉頭髮、心情不好、抑鬱症到失智，是她幫我提前做功課，我才能那麼鎮定，如果沒有經歷過可能也無法接受。

「肺腺癌」又名「無聲殺手」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受TOPick訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

肺腺癌與肺癌有何分別？