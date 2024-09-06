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網紅夫婦丨大嬸揚言開財商學院教人實現財富自由 鄧藹霖：憑甚麼教人？

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發布時間： 14 分鐘前

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何太何伯事件發酵3個多月，至今仍未平息。

大嬸經常聲大大地挑機：「你哋成日話我係騙子，咁究竟我騙咗乜嘢？」

須知道世上騙子有兩大類，一是得手的騙子，其次是事敗的騙子。若然阿伯沒有五個子女阻頭阻勢，相信四百五十萬早就袋袋平安了。她正是失敗了的騙子呢！

那個中午，大嬸難得與阿伯安坐酒樓歎茶，請讓我有機會向你改觀吧，請安分地跟你的丈夫過平靜的生活吧，沒有人再有空管你的事啊！

可是，她在大啖嚼燒賣時，仍不忘將電腦放於桌上大肆開直播，然後又是一貫「婦唱夫隨」，兩夫婦粗言穢語大罵反對他們的網民。

過去三個多月來，放負已成他們的嗜好吧！在幾乎天天的直播中，這對老夫少妻讓我們活生生見證了人性最醜惡的面目—謊話連篇、滿口歪理、自吹自擂、道德淪亡、挑動仇恨、挑撥離間、撥人污水……還有更多更多，人神共憤是理所當然的。

大嬸說：「當初我以為阿伯有100億身家㗎……我嘅理想係將來賺1萬億，全世界都有我嘅大廈。」天呀，你是數盲的嗎？一萬億是甚麼概念？香港的街市隨便找一個老頭也有一百億的嗎？她不僅是數盲，英文字母她以為只有二十四個，很多中文字又不懂讀。

大嬸又說：「你哋想我學你哋一世打工做平民？……我要開財商學院教你哋做人、做生意，實現財富自由……」天呀！你四十四歲了，沒乘過一次飛機，能公布的工作經驗是零，曾做生意賺錢的經驗也是零，你憑甚麼教人做人、做生意？你是教人不要安分守己、腳踏實地嗎？

大嬸嘴角含春說：「美國那人對我有意思，他有餐廳、酒店、果園，叫我過去幫手打理囉！」天呀，你的丈夫正活生生守在你身旁，這不是精神虐待是甚麼？

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凍齡靚媽｜朱茵年過五十靚樣依舊　公開3招凍齡秘訣：全家齊做1件事

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撰文 : 鄧藹霖

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