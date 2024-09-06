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巴黎殘奧｜梁育榮張沅硬地滾球混雙奪銀　梁育榮：保體院A+人工

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發布時間： 15 分鐘前

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（中國香港殘疾人奧委會圖片）

巴黎殘奧硬地滾球混合雙人賽BC4級金牌戰，港隊的梁育榮／張沅不敵哥倫比亞組合，奪銀牌。梁育榮在賽後表示，整體滿意發揮，冀4年後洛杉磯「再爭過」。

世界排名第三的梁育榮／張沅決賽面對世界排名第一的哥倫比亞兄妹組合，哥倫比亞組合在第一和第二局分別取得1分，以2:0領先。第三局，港隊再失4分；尾局逼入刁時，惟受制於對手的出球遮擋路線，港隊最終只取得1分，以1:6落敗。繼2004年雅典殘奧後，「六朝元老」梁育榮無緣再於此項奪金而回。

梁育榮表示，整體滿意發揮，個人賽時有些關鍵球因緊張處理得不好，直到雙打時做帶領的角色，反而放鬆很多。

梁育榮又指，今屆賽前壓力頗大，因在世界賽未有獎牌，「要keep住A+人工（體院精英甲＋），世錦賽就要攞到獎牌」，結果達成目標，對他未來4年很有幫助。他感謝團隊、市民和家人的支持，更點名感謝主教練，多謝其20多年來的付出。

張沅認為自己表現不過不失，四強及決賽時在關鍵位較緊張，希望未來4年調整，「下屆再衝過」。

連同個人賽，首戰殘奧的張沅在今屆共獲得兩銀，梁育榮就獲得生涯第7面殘奧奬牌。

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