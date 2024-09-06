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日本旅遊｜遊日旅客飛羽田去錯成田機場　凌晨飛的趕航班車費高達5位數

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

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遊日旅客飛羽田去錯成田機場，凌晨坐的士趕機，最終車費達5位數。

【日本旅遊/東京親子遊/東京旅遊/成田機場/羽田機場】一家大小去旅行，不少人都會選擇東京，不過東京分為羽田機場和成田機場，去錯機場就會十分麻煩，畢竟兩個機場的距離相差甚遠！近日有網民在社交平台表示去錯機場，導致凌晨時分要坐的士到原本要上機的機場，相隔甚遠的兩個地方，使樓主要支付5位數的車費，大呻「好像沒省到錢」。

日本旅遊｜網民凌晨去錯機場 坐的士趕飛機

日前有台灣網民在Threads發文，指在日本去錯機場，原本要到羽田機場，卻到了成田，又向網民求救「怎麼辦？救命」。他表示凌晨3點去錯機場，但由於第二日已經要返工，無法多留幾天，只能坐日本的士，抑或放棄原先的機票，到機場櫃檯重新再買機票，最後他選擇坐夜間的士，剛好當時機場剩一架的士，令他可以順利趕上飛機。

因為當下沒有任何想法，把能用的招的想了一遍，是後來剛好唯一一台計程車停在外面，司機還在補眠，不然真的沒救。

日本旅遊｜的士車貴高達5位數

樓主也上載的士車費的收據，車程約1小時，而車費為40700日元（約2,219港元），另外再加高速公路收費2,080日元（約113港元），合共42,780日元（約2,333港元），他慨嘆「我好像沒省到錢」。

樓主也上載的士車費的收據，合共42780日元（約2296港元）。（Threads圖片@chain_rule）

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日本旅遊｜網民指車錢如同機票價錢

帖文一出引來大批網民留言，有人指昂貴的車費等同於重新買機票，也有人有去錯機場的經歷，最後要再買一張機票，「最近我也是跑錯機場，坐計程車也來不及，最後含淚付費換明天的航程 」、「試過地圖標錯了羽田但實際上要去成田，然後要狂踩油門」、「買機票應該和坐的士差不多價錢」、「我4年前也試過，也是計程車$2,000港幣，一路坐心一直在滴血」。

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