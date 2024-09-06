不幸海難｜「英國比爾蓋茲」船難身亡 同行4人肺部無積水　死因非溺斃 逃生過程全曝光

【英國比爾蓋茲/船難/Mike Lynch／海難／水龍捲／貝氏號／意外／風暴／沉船／溺水／窒息】有「英國比爾蓋茲」之稱的英國科技業大亨Mike Lynch，上個月招待其親友共22人搭乘私人豪華遊艇出海，未料於8月19日遇上水龍捲發生船難，在義大利西西里島外海翻覆，造成7人罹難，包括Mike Lynch及其女兒。據最新消息指，其同行4人肺部無積水，死因非溺斃，逃生過程全曝光。

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英國比爾蓋茲及其18歲女兒遇難

綜合外媒報道，有「英國比爾蓋茲」之稱的科技業大亨Mike Lynch於8月邀請親友共22人乘撘豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）出海。然而8月19日清晨在意大利西西里島出海後，在外海遭遇水龍捲翻側沉沒，造成7人死亡，包括Mike Lynch本人和其18歲女兒Hannah Lynch、摩根士丹利國際（Morgan Stanley International）的董事長Jonathan Bloomer及其妻子Judy Bloomer、英國高偉紳律師事務所律師Chris Morvillo與其珠寶設計師妻子Neda Morvillo，以及廚師RecladoThomas。

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據悉，搜救團隊在海底約50米處發現沉沒船隻，並於船艙内先後尋獲7名遺體。調查人員最初認為，所有罹難者均因溺水身亡；但據最新消息指出，Bloomer夫妻及Morvillo夫妻4人的肺部未有發現任何水體，屬於窒息死亡，而非溺斃。

調整人員指出，罹難者遺體集中在船艙左側，推測罹難者在船體下沉並向右傾時，走向船艙左側尋找空氣，由於船艙內氧氣逐漸消耗、二氧化碳逐漸增加，加上水位上升，最終因氧氣耗盡而窒息致死。

意大利官方未有對此作出回應，僅指目前仍需進行解剖，以便釐清真實死因。

同場加映：

不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡與女兒遺體卡床墊中 豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬

據生還者表示，這趟遊艇之旅原是Lynch為他的工作夥伴舉辦。一名海岸防衛隊人員透露：

當時風非常大，原本就預計會出現壞天氣，但沒想到會這麼惡劣。

附近一艘船的船長補充稱，事發時風暴很強，他打開了引擎控制住船，避免撞上停泊在旁邊的Bayesian號遊艇：

我們成功將船保持在原位，但在風暴結束後，我們注意到後面的船（Bayesian號）不見了。

船長表示，他的船員隨後在一艘救生筏上發現一些生還者，包括一名1歲的女嬰。船員將這些生還者帶上船，然後交給海岸防衛隊。海岸防衛隊接手後表示，潛水員已在發現位於海底49米深處的遊艇殘骸。附近城鎮的檢方亦已展開調查，將釐清該次船難的來龍去脈。

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