中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇

▲ 鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢！

【中年好聲音2 / 鄭梓浩 / 出軌】TVB綜藝《中年好聲音》兩季不少參賽者發展不俗，可是另一方面近期卻又爆出不少醜聞，之前傳已婚參賽者曹敏寶（Mable）疑與人夫梁浩銓有婚外情。早前龍婷與有婦之夫丘亞葵「hello kiss」更成熱話，令《中年好聲音》被網民戲稱「中年好出軌」。

《中年好聲音2》鄭梓浩（Brian）的前度女友Grace接受媒體訪問，大爆Brian食軟飯，而且拍拖期間一腳踏三船「偷食」至少2名女子，Grace再爆「小四」是孫耀威的胞妹孫美賢！

中年好聲音2丨鄭梓浩被前度指控一腳踏三船 爆Brian食軟飯指男方「性能下降」

中年好聲音2丨孫美賢鄭梓浩上海幽會

現年43歲的孫美賢與丈夫育有兩子，去年返港參加《中年好聲音2》追夢。 在《中年好聲音2》獲1盞燈被淘汰的孫美賢，比賽失意但在感情上有斬獲，她早已看上有女友的鄭梓浩，起初主動「祼聊」，男方就配合地發送下體相。

據Grace接受媒體訪問所指，孫美賢相當進擊，曾買飛往上海的單程機票予鄭梓浩，以便二人在當地幽會，其後，二人於去年12月7日及今年1月7日兩度於酒店「爆房」。

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中年好聲音2丨孫美賢貼錢租屋

Grace更大爆孫美賢租下月租萬五元的元朗單位，予鄭梓浩居住，孫美賢其一力負擔起水電煤，似乎她對鄭梓浩愛得相當深！

後來，鄭梓浩搬回Grace家中、疏遠孫美賢，直至今年4月，孫美賢就向鄭梓浩追討近10萬元分手費。

最新影片推介：

中年好聲音2丨孫美賢急刪IG

不倫戀曝光後，孫美賢已火速刪去社交網帳號以避風頭！

事件男主角鄭梓浩未有「潛水」又未有就事件回應，反而若無其事地表示支持黎瑞恩的演唱會。

惹來網民留言炮轟的他，就索性刪去最近三則帖文。

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