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東張西望何伯︱何伯疑跟亡妻曾擁有物業　低價購入元朗銀主盤最終蝕讓

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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何伯被揭曾經擁有物業！

【何伯/何太/東張西望】曾亮相TVB《東張西望》，控訴遭女兒取走450萬元的何伯跟新何太，一度成為網民熱話外，更令外界質疑何伯資產豐厚，並不乎合公屋戶的資格，

早前有網民翻看資料，大爆何伯於2011年，將元朗某舖位以550萬元賣出，而業主名稱的英文拼音跟何伯類近，網民揣測何伯的450期的資產是賣鋪所賺取。

東張西望何伯丨新何太開直播為被嘲騙子平反　「扮」哽咽說：450個億我都唔稀罕

何伯跟新何太亮相〈東張》而揚名！

東張西望何伯賣入銀主盤投資

何伯繼續遭網紅追擊，被揭23年前跟亡妻持有元朗怡豐花園一個三房單位，這個位處A座低層的單位實用面積約480方呎。

據悉，何伯與已故何太於2001年以125萬元向銀主購入單位，持貨至2007年以120萬元賣出，持貨約6年，帳面損失約5萬元。

另外，昨日（9月5日）何伯跟新何太又開直播，當中何太再提及往美國和送何伯到老人院：「去美國尋真愛啊？我依家咪有一個真愛喺身邊囉。」其後她又笑說：「遲吓先啦，等我老公去老人院先啦！」

何伯即時嬲爆說：「唔好同嗰啲黑粉講啊！我最嬲啊！你話我去老人院啊！我唔需要去老人院，叫佢老母去老人院啦！」

東張西望何伯丨新何太去年尾偷食人夫兼自稱懷孕　被何伯問：咩9個月前大咗肚？

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