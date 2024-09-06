颱風摩羯｜打風落雨趕返工鞋襪濕透　必學8大快速乾鞋法防腳臭

▲ 颱風摩羯遠離，打工仔要冒風雨趕返工鞋襪易濕透，必學8大快速乾鞋法防腳臭。

【天文台/打風/颱風摩羯/8號風球/紅雨/黑雨/免費快速乾鞋方法】颱風摩羯正遠離本港，天文台將於今日（6日）下午12時40分改發3風球，打工仔又要冒風雨出門返工，鞋襪少不免會被被淋到濕透。返到公司要都有方法盡快弄乾鞋襪，以免「罨住」變臭腳，甚至有機會誘發「香港腳」！

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乾鞋方法｜免費及超低成本乾鞋法

小朋友返到學校濕腳點算好？家長可以準備一些較輕便的物品給孩子帶返學，以加快弄乾鞋襪的速度，例如報紙、廚房紙、暖包、竹炭包、食物乾燥劑等塞入鞋襪，或者帶多兩個水樽晾鞋。點擊圖片即睇各種乾鞋襪方法︰

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乾鞋方法｜$80淘寶烘鞋神器

家長也可以考慮在家添置乾鞋機，有網民曾分享在淘寶購入烘鞋神器，折合約80港元，賣家聲稱有殺菌功效。網民經實測後，只需15分鐘便烘乾鞋子，大讚該烘鞋器實用。如果小朋友放學遇上大雨，返到屋企就可以即刻用喇！

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此外，電器舖亦有售電熱乾鞋機，價錢500多元；日本公司Thanko更推出了小型乾鞋機，只要夾在鞋上、插上USB，其發熱器便會向鞋內送出熱風，據說約需3小時便可將鞋吹乾。

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記者︰林綺玲