法證先鋒VI劇透丨第20至24集大結局劇情預告　日本警方終找到寶英身處何方

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第19集劇集講到浩然等找到那輛車，循著線索查出真相！佩清遭人惡意中傷，更被張貼街招抹黑，事態嚴重。

法證先鋒VI丨第20集 （9/9）

日本警方抓到曾綁架寶英好友山口結子的犯人，在其家中發現一具女屍……冼陽與前妻安依霖關係惡劣，佩清避見冼陽。武術指導梁忠泰在屋頂綵排時，不慎墮樓身亡。浩然、星柏等展開調查。

寶樂設計了一個詛咒人的應用程式，詛咒名單中已有四人死去，忠泰亦是其一，眾人死狀與詛咒吻合。

寶樂認為絕非巧合，託星柏找出幕後黑手，他更不理合作夥伴愛麗絲反對，堅持關閉程式。浩然等著手調查程式中其他被「詛咒」的死亡事件……

法證先鋒VI丨第21集 （10/9）

寶樂與合作夥伴愛麗絲相約見面，竟有人想殺寶樂。

星柏向浩然等提供線索，提到寶樂之前與愛麗絲溝通，發現對方會用一些特別術語。

王靜翻看幾宗意外事故現場的監控錄像，亦有發現，浩然等鎖定目標人物。

冼陽往找佩清解釋，指其前妻安依霖有精神病，自己亦被她刺傷，他還向佩清表白心意，佩清卻沒正面回應他。

李啟往找娜娜要求復合，稱已提出與家人斷絕關係，娜娜卻堅拒復合。後來，浩然等接報，發現李啟陳屍娜娜的車內。

法證先鋒VI丨第22集 （11/9）

李啟被殺，星柏帶浩然等往娜娜家中查看，娜娜似帶走了貴重財物，不知所蹤。

程朗檢驗娜娜車內搜到的證物，找到一根可疑頭髮；佩清為李啟驗屍，在屍體的手上有所發現。

佩清往找冼陽的前妻安依霖澄清誤會，怎料……

寶樂擔心娜娜遭人綁架，用非常手段偵查，發現案發時附近屋苑有一輛可疑車輛，星柏通知浩然等循線索追查，真相逐漸浮現！

寶樂繼續查找娜娜的下落，再有發現……佩清決定跟冼陽斷絕來往，後來在停車場遭黑衣人襲擊受傷。

法證先鋒VI丨第23集 （12/9）

佩清遇襲後出現異常狀況，工作亦受影響。

冼陽往找佩清，遭佩清拒愛，二人發生糾纏受傷，冼陽終讓佩清離去。翌日，冼陽被發現伏屍家中，佩清竟成為疑兇，她記不起案發時去過哪裡，面對各種不利證據。

星柏要幫佩清洗脫嫌疑，與隊員不眠不休化驗現場蒐集回來的證物，找到不尋常的物質！

冼陽的前妻安依霖不知所蹤，浩然、星柏等往她經營的串燒店調查，有驚人發現。

浩然等在依霖的手機內找到一段影片，怎料內容卻對佩清不利。

法證先鋒VI丨第24集大結局 （13/9）

日本警員服部研一郎通知星拍，指報案中心曾收到寶英的求救電話。根據種種線索，日本警方終於找到寶英所在的地點。

星柏與研一郎等進入地下室，找到一個大鐵籠，卻不見寶英！

星柏、研一郎及後找到線索，循著線索找至一座森林，星柏急於追尋寶英的下落，不顧危險闖進森林，研一郎追至欲阻止，此時有人向二人迎面走來，那人手持一把染了血的利刀。

另一方面，浩然致電書婷，書婷提到她對赴巴黎工作之事已有決定……

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