飛機意外｜飛台北客機遇亂流 飛機餐四濺有乘客被拋起 乘客憶驚嚇過程：猶如災難片

【亂流/航班/台灣/混亂/意外/受傷】超驚嚇！土耳其航空一班前往台灣桃園機場的航班，昨日（5日）於飛行途中突然遭遇極大亂流，造成機內至少2名機組人員、4名乘客受傷。據當時搭乘涉事航班的網紅分享指，當時飛機劇烈搖晃，全部餐盤凌空飛起，猶如空難片情節。

最新影片

飛機意外｜飛機突遇亂流 餐點亂飛場面驚險

綜合台媒及網紅「柯莉絲汀Kristy」分享指，涉事土耳其航空為TK24班機，由伊斯坦堡飛往台北，原定於在昨日（5日）傍晚降落桃園機場，惟飛行途中突然遇到「超大的亂流」，由於當時剛好空服人員送完飛機餐，亂流導致桌上餐點全部凌空飛起，Kristy坦言當時情況「超誇張」：

咖啡潑到整個上面都是，我的整個臉上也都是，還有我的頭髮，還好沒事，太恐怖了……幸好我有繫安全帶。

相關內容：飛機意外丨大韓航空波音客機突失壓急降6000米 乘客歷「生死一瞬間」：活著真好

飛機意外｜亂流過後滿地狼藉 事主坦言心有餘悸

她續指，當時離心力極大，「站在走道很有可能會被甩上天花板的那種」，機艙內乘客大聲尖叫，空服員則急忙呼籲乘客繫上安全帶並返回自己位置，坦言現場狀況猶如空難片情境，令她內心極為恐慌，幸而幾分鐘後便漸漸穩定。

空服人員隨後開始收拾殘局，詢問大家狀況，跟沿路反覆的收拾垃圾。惟Kristy 坦言事後仍心有餘，之後在機上整整一個小時，都不敢鬆開安全帶：

一度還想說，我要不要把想跟我姐和我家貓的話打在記事本，真的是安全降落的那刻才放下心。



▲ 亂流過後，事主身上沾滿食物殘渣。(影片截圖)

▲ 衣服亦無法倖免。(影片截圖)

▲ 由於當時剛好空服人員送完飛機餐，亂流導致桌上餐點全部凌空飛起， 遍地散佈。(影片截圖)

▲ 由於當時剛好空服人員送完飛機餐，亂流導致桌上餐點全部凌空飛起， 遍地散佈。(影片截圖)

▲ 由於當時剛好空服人員送完飛機餐，亂流導致桌上餐點全部凌空飛起， 遍地散佈。(影片截圖)

▲ 數分鐘後亂流逐漸平復，空姐開始整理機艙，詢問乘客情況。(影片截圖)

▲ 數分鐘後亂流逐漸平復，空姐開始整理機艙，詢問乘客情況。(影片截圖)

▲ 事主形容現場猶如災難片情境。(影片截圖)

▲ 天花板佈滿咖啡漬。(影片截圖)



飛機意外｜飛機最終成功降落 最少六人受傷

據Kristy所提供的影片中可見，事發後機艙內一片狼藉，地上佈滿食物殘渣，她頭髮、身上同樣沾滿食物殘渣，連天花板亦沾上咖啡漬。

據了解，事件最終導致至少2名機組人員、4名乘客受傷，航班最終於當日6時降落，機場出動多輛消防車、救護車在現場待命，一名脊椎受傷乘客戴上頸椎固定器，由救護車送往當地醫院檢查。

飛機意外｜驚險事件引發網民熱議

影片一出，隨即大批引起網民關注，不少網民見到影片中畫面，都認為情況極為驚險，直言：「還好沒事！」

















同場加映：飛機5大衛生黑點