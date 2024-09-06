  • 28°C
香港時間：202496日 (五) 14:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飛機意外｜飛台北客機遇亂流 飛機餐四濺有乘客被拋起 乘客憶驚嚇過程：猶如災難片

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【亂流/航班/台灣/混亂/意外/受傷】超驚嚇！土耳其航空一班前往台灣桃園機場的航班，昨日（5日）於飛行途中突然遭遇極大亂流，造成機內至少2名機組人員、4名乘客受傷。據當時搭乘涉事航班的網紅分享指，當時飛機劇烈搖晃，全部餐盤凌空飛起，猶如空難片情節。

最新影片

 

Sick問識答
Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

 

飛機意外｜飛機突遇亂流 餐點亂飛場面驚險

 

綜合台媒及網紅「柯莉絲汀Kristy」分享指，涉事土耳其航空為TK24班機，由伊斯坦堡飛往台北，原定於在昨日（5日）傍晚降落桃園機場，惟飛行途中突然遇到「超大的亂流」，由於當時剛好空服人員送完飛機餐，亂流導致桌上餐點全部凌空飛起，Kristy坦言當時情況「超誇張」：

 

咖啡潑到整個上面都是，我的整個臉上也都是，還有我的頭髮，還好沒事，太恐怖了……幸好我有繫安全帶。

相關內容：飛機意外丨大韓航空波音客機突失壓急降6000米 乘客歷「生死一瞬間」：活著真好

 

飛機意外｜亂流過後滿地狼藉 事主坦言心有餘悸

 

她續指，當時離心力極大，「站在走道很有可能會被甩上天花板的那種」，機艙內乘客大聲尖叫，空服員則急忙呼籲乘客繫上安全帶並返回自己位置，坦言現場狀況猶如空難片情境，令她內心極為恐慌，幸而幾分鐘後便漸漸穩定。

 

空服人員隨後開始收拾殘局，詢問大家狀況，跟沿路反覆的收拾垃圾。惟Kristy 坦言事後仍心有餘，之後在機上整整一個小時，都不敢鬆開安全帶：

 

一度還想說，我要不要把想跟我姐和我家貓的話打在記事本，真的是安全降落的那刻才放下心。

  • 亂流過後，事主身上沾滿食物殘渣。(影片截圖)
  • 衣服亦無法倖免。(影片截圖)
  • 由於當時剛好空服人員送完飛機餐，亂流導致桌上餐點全部凌空飛起， 遍地散佈。(影片截圖)
  • 由於當時剛好空服人員送完飛機餐，亂流導致桌上餐點全部凌空飛起， 遍地散佈。(影片截圖)
  • 由於當時剛好空服人員送完飛機餐，亂流導致桌上餐點全部凌空飛起， 遍地散佈。(影片截圖)
  • 數分鐘後亂流逐漸平復，空姐開始整理機艙，詢問乘客情況。(影片截圖)
  • 數分鐘後亂流逐漸平復，空姐開始整理機艙，詢問乘客情況。(影片截圖)
  • 事主形容現場猶如災難片情境。(影片截圖)
  • 天花板佈滿咖啡漬。(影片截圖)

 

飛機意外｜飛機最終成功降落 最少六人受傷

 

Kristy所提供的影片中可見，事發後機艙內一片狼藉，地上佈滿食物殘渣，她頭髮、身上同樣沾滿食物殘渣，連天花板亦沾上咖啡漬。

 

據了解，事件最終導致至少2名機組人員、4名乘客受傷，航班最終於當日6時降落，機場出動多輛消防車、救護車在現場待命，一名脊椎受傷乘客戴上頸椎固定器，由救護車送往當地醫院檢查。

 

飛機意外｜驚險事件引發網民熱議

 

影片一出，隨即大批引起網民關注，不少網民見到影片中畫面，都認為情況極為驚險，直言：「還好沒事！」

 

同場加映：飛機5大衛生黑點

 

 

 

相關文章

飛機毛巾｜搭飛機千萬別亂用毛巾　機師揭清潔内幕：就算洗過也超噁心
18:01 2024/06/18
飛機毛巾｜搭飛機千萬別亂用毛巾　機師揭清潔内幕：就算洗過也超噁心
搭飛機穿搭｜搭飛機勿穿3種衣著輕則禁止登機重則受傷　空姐拆解上機禁忌穿搭
16:15 2024/07/30
搭飛機穿搭｜搭飛機勿穿3種衣著輕則禁止登機重則受傷　空姐拆解上機禁忌穿搭
飛機飲品｜搭飛機勿飲1款飲品　空姐警告：恐增不安感致精神緊張
11:43 2024/06/27
飛機飲品｜搭飛機勿飲1款飲品　空姐警告：恐增不安感致精神緊張

你可能感興趣

飛機毛巾｜搭飛機千萬別亂用毛巾　機師揭清潔内幕：就算洗過也超噁心
18:01 2024/06/18
飛機毛巾｜搭飛機千萬別亂用毛巾　機師揭清潔内幕：就算洗過也超噁心
搭飛機穿搭｜搭飛機勿穿3種衣著輕則禁止登機重則受傷　空姐拆解上機禁忌穿搭
16:15 2024/07/30
搭飛機穿搭｜搭飛機勿穿3種衣著輕則禁止登機重則受傷　空姐拆解上機禁忌穿搭
飛機飲品｜搭飛機勿飲1款飲品　空姐警告：恐增不安感致精神緊張
11:43 2024/06/27
飛機飲品｜搭飛機勿飲1款飲品　空姐警告：恐增不安感致精神緊張
健康問題 網絡熱話 網紅 機場 桃園 航空 咖啡 台灣

最高瀏覽

打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
超市大搜查｜46款含重金屬12款驗出致癌物　消委會推薦20款安全罐頭魚
超市大搜查｜46款含重金屬12款驗出致癌物　消委會推薦20款安全罐頭魚
打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
急症室最長等候時間（09月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月06日 時間12:05）
打風機場｜港航再取消兩航班　大灣區航空十多航班改期
打風機場｜港航再取消兩航班　大灣區航空十多航班改期