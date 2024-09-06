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颱風魔羯｜瘋傳8號風球多部的士收「牛肉乾」　大呻唔劏客都被抄牌　網民1原因唔撐：犯法就係犯法

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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網上流傳一段8號風球下多部的士被抄牌的影片，不過網民就基於1個原因唔撐。

【颱風/颱風摩羯/8號風球/的士/抄牌/違例泊車】違例泊車被抄牌正常不過，極端天氣下又是否應有例外？近日網上流傳一段影片，稱颱風「魔羯」襲港懸掛8號風球下，粉嶺火車站外有至少5部紅色的士被抄牌，令影片上載者大呻「八號風球休息，唔劏客，咁都要抄？」不過網民就因為1個原因不買帳，直指「犯法就係犯法」。

最新影片：

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事源有港男周四（5日）在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發布一段30秒影片，表示8號風球下，粉嶺火車站外停泊路邊的多部的士全部被抄牌，又指「綠色小巴唔抄」，令樓主大感不滿，大呻道「真係X佳，奉公守法，八號風球休息，唔劏客，咁都要抄？」

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從影片可見，當時天色已晚，並且正在下雨，有至少5部停泊在路邊的紅色的士被抄牌，車頭雨刷各夾著一張「牛肉乾」，不過就未有見到樓主所提及的綠色小巴。

更多相關報道：颱風摩羯︱天文台下午12時40分改發三號風球　網民罵爆：繼續人類大遷徙

網民唔撐：犯法就係犯法

影片發布後引來網民熱議，不少人都認為8號風球下抄牌沒有問題，紛紛表示「違例泊車都叫奉公守法？」、「犯法就係犯法，一定要負責」、「奉公首法就抄你唔到啦」、「市民留安全地方唔等於你可以周街擺㗎」。不過亦有人懷疑事件真偽，指「因市民要留在安全地方，除非阻礙交通，否則黑雨同八號波話明唔會抄牌。」，對此樓主就回覆「全部車未走，歡迎光臨現場」。

點擊睇更多網民留言：

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據悉，大埔警署周四接獲接獲數名市民投訴，指粉嶺火車站外有多輛違泊車輛，警員於晚上6時接報到場執法，而當時天文台仍未正式發掛8號風球。

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