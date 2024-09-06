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6孩之家︱月入1萬夫婦已育2女再誕四胞胎女兒　經濟壓力大求助社會捱轟

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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深圳一對月入僅一萬元人民幣的夫婦已育有兩名女兒，上月再誕下四胞胎女兒。（iStock圖片）

能養兒育女理應是幸福事，但孩子太多卻成了父母的負擔。深圳一對月入僅一萬元人民幣（約1.1萬港元）的夫婦已育有兩名女兒，豈料今年年初第三度懷孕，卻發現是四胞胎女兒，上月成功誕下新生兒，除面對留院加護病房的費用，亦苦惱日後一家8口的生活開支。不少網民炮轟夫婦沒有經濟能力，仍要繼續生兒，亦有網民送暖支持「咬緊牙關養吧」。

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四胞胎父親陳先生表示，發現妻子懷孕後，醫生曾徵求他們二人的意見，是否繼續懷孕，但二人明確說，「充分考慮後，還是決定生下四個孩子」。四胞胎女兒上月早產出生，立即被送入深圳市婦幼新生兒加護病房，預計需要治療一個月，整個期間的費用約20萬元人民幣（約22萬港元），雖然可以在戶籍報銷80%，但餘下的4萬元人民幣（約4.4萬港元）對有經濟困難的夫婦二人感十分吃力。

四胞胎母親李女士產後身體已逐漸復原，心情雖然興奮激動，但同時擔心經濟壓力，「跟丈夫都在一家公司任職，每月收入共一萬元人民幣，現在要照顧6名孩子，不得不辭掉工作」，因此養家的重擔落在丈夫一人身上。

深圳市婦幼保健院指，社工部門已經介入陳先生的個案，會提供最大的協助，他們一家每年亦可申請貧困婦女兒童救助金最高2000元人民幣（約2200港元）。

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網民：為什麼還要再生？

事件被報道後，大批網民替他們一定高興的同時，亦感到擔心，「如果這是第一胎，生了四胞胎，是可以理解和支持的。但已經有兩個孩子了，收入一般，為什麼還要再生？」、「生這麼多，是讓社會來替你眾籌養兒防老的錢？」、「無能力就做絕育手術，根本唔應該再有第三胎」、「有兩個了還生，知道養不起還生？」。

不過，亦有網民送上了同情心，「既然選擇生，咬牙養吧！」、「加油，居然生了就好好帶吧，開始會很辛苦，只能窮養了」。

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