巴黎殘奧｜何宛淇謝德樺硬地滾球混雙奪金　何稱「只要相信，沒有不可能」

▲ （中國香港殘疾人奧委會圖片）

巴黎殘奧，硬地滾球混合雙人賽BC3級金牌戰，謝德樺／何宛淇以5：3擊敗南韓組合，奪得金牌，打破香港硬地滾球隊在2004年雅典殘奧寫下的單屆兩金紀錄。

世界排名第三的港隊組合首局先取3分。世界排名高一位的南韓組合到第二局取回3分，大分追成3:3。第3局雙方拉鋸至最後一球，最終港隊領先4：3。最後一局，港隊組合頂住壓力再贏1分，以5:3結束賽事，取得硬地滾球隊在今屆殘奧的第三金， 亦是何宛淇繼個人賽後的第二金。

何宛淇賽後表示很開心，「 我地等咗咁耐，努力咁耐，終於做到，原來只要相信，係沒有不可能」，又指上屆殘奧未能獲獎感到遺憾，所以才加把勁去衝目標，這幾年大家好努力，很少時間陪家人朋友，「基本上可以話係冇朋友」。

何宛淇又透露，巴黎殘奧前於台灣有硬地滾球比賽，雖然沒有BC3級項目，但她和謝都專程去觀戰，備戰殘奧。她想告訴觀眾，只要相信，「係冇嘢冇可能」。

謝德樺透過輔助人員劉煒麒表示，上屆殘奧差少少取得獎牌，今次好興奮。劉煒麒則表示與對方合作多年，大家奮鬥了很長時間，「一開始未必係最強嘅選手，夾落之後相信自己係可以嘅」。雖然中間遇到很多困難和阻濟，「但原來我地真係可以做到」。

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