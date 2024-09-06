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張家輝新作《重生》內地單日票房奪冠　自導自演作品《贖夢》連環入圍三個海外影展

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 34 分鐘前

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張家輝領銜主演的電影《重生》在內地票房理想。

影帝張家輝領銜主演的電影《重生》在內地票房報捷，成功擊敗多部同期中西猛片，成為今個暑假檔最強黑馬！家輝片中角色本身擁有幸福家庭，為了復仇演變成亡命之徒，戲中他再次展現影帝級演技，備受網民和影評推崇。

至於家輝自導自演新作《贖夢》同時傳來佳訊，宣布入圍三大海外影展。接二連三有好消息，家輝大感興奮，指兩部新戲展現不同演技風格，滿足到影帝的演戲慾望。

張家輝攜《贖夢》現身物馬來西亞國際電影節　觀眾踴躍發問場面墟冚

張家輝撃敗荷里活電影

《重生》於9月4日以超過560萬人民幣的成績，首次登上內地單日票房冠軍寶座，成功撼低多部同期中西猛片，強勢逆襲荷里活大片《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus），令電影上映第20天首獲單日票房冠軍，此等逆襲在內地影史中實屬罕見。

對於《重生》能夠後來居上奪冠，家輝大感開心：「當然好興奮，今次係第二次與馬浴柯導演合作，默契度比上一次更高，合作得相當愉快。今次能夠喺咁冷嘅票房氣氛下得到咁嘅成績，簡直可以話係殺出條血路！感謝台前幕後付出嘅努力。」

家輝今次戲中角色搶鏡，形象多變，當中演毒梟狂妄私生子，一頭金髮配搭血疤的造型，更被網民大讚，眾多影迷亦激讚家輝影帝級演技，成為片中最大亮點，演出片段更在網上熱傳，點擊率節節上升。

《重生》張家輝

《贖夢》獲海外影展垂青

《重生》好評不絕，令大家更期待家輝下一套新作，由他自编自導的電影《贖夢》。

電影自年初起獲邀參與多個海外影展，並獲得高度評價，最近《贖夢》又再傳來好消息，連環入圍三個歐洲影展，包括德國奇幻電影節（Fantasy Filmfest），英國曼徹斯特Grimmfest電影節（Grimmfest），及巴黎詭奇電影節（L'Étrange Festival）競賽單元。

家輝興奮表示：「 我一直都希望喺我嘅工作上可以作出多變，無論題材、角色及造型，都希望從中可以揾到創作嘅新鮮感，而《重生》中扮演一個為復仇嘅亡命之徒及《贖夢》嘅精神病患者，兩個角色都能夠滿足到我演戲嘅慾望！當然，慾望係無止境，我仍深切希望將來可以遇上更多挑戰，遇上更多好夥伴，共同喺電影路上追逐。」

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《贖夢》廣受海外影展關注，早前經已入圍烏甸尼遠東電影節、韓國富川國際奇幻電影節、西班牙錫切斯國際奇幻電影節全景單元，及馬來西亞國際電影節！影迷驚嚇聲、影評人歡呼聲不絕，令觀眾更期待電影正式上映。

家輝表示：「《贖夢》獲得咁多海外影展賞識，反而令我增添壓力，唯恐老外喜歡，但華人地區卻水土不服！哈哈！但壓力又往往係自我推動嘅能源！高興吧、隨緣吧！」影迷們密切留意《贖夢》最新消息，一同期待電影上畫，入場破夢贖罪。

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