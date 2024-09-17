飲食危機丨20歲男子常喝1類飲品　抽血變奶白色驚現「牛奶血」

▲ 山東一名年僅20歲的男子，儘管十分年輕，但體內血液卻有「牛奶血」現象。(影片截圖)

【牛奶血／乳糜血／奶茶／高熱量／高血脂／手搖飲品／飲食習慣】手搖飲品是不少年青人所熱愛，但當中的高熱量卻可能會為身體帶來不少隱憂。內地有一名年約20歲的男子因長期以高熱量奶茶、冰紅茶飲品代替水來飲，於抽血檢查時，竟赫見自己的血液變「牛奶」。有醫生便指出，「牛奶血」其實是患者吃得太肥膩，長期過量吸收油分所致，而且會為身體帶來3大健康風險。

最新影片:

綜合內地傳媒報道，山東一名年僅20歲的男子，儘管十分年輕，但體內血液卻有「牛奶血」現象。經過醫生了解，發現極可能與男子的飲食習慣有關。因為該名男子長期不飲水，每逢口渴就只會飲奶茶、冰紅茶等高熱量飲品。醫生指，奶茶屬於高熱量食物，熱量每100毫升含160至230千卡，可能導致肥胖，影響身體健康，呼籲大家能控制奶茶飲品的攝入量。

▲ 山東一名年僅20歲的男子，儘管十分年輕，但體內血液卻有「牛奶血」現象。(影片截圖)

「牛奶血」可致血管栓塞增中風風險

香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生曾受訪，解構「牛奶血」的成因。他表示，牛奶血是由於吃得太肥膩，長期過量吸收油分，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶黃色。

李醫生指出，血液中的三酸甘油脂過高，可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

同場加映: 降血脂6大重點



















同場加映：常吃高糖食物 易增患胰臟癌風險













HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5