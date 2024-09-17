  • 34°C
香港時間：2024917日 (二) 12:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食危機丨20歲男子常喝1類飲品　抽血變奶白色驚現「牛奶血」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

山東一名年僅20歲的男子，儘管十分年輕，但體內血液卻有「牛奶血」現象。(影片截圖)

【牛奶血／乳糜血／奶茶／高熱量／高血脂／手搖飲品／飲食習慣】手搖飲品是不少年青人所熱愛，但當中的高熱量卻可能會為身體帶來不少隱憂。內地有一名年約20歲的男子因長期以高熱量奶茶、冰紅茶飲品代替水來飲，於抽血檢查時，竟赫見自己的血液變「牛奶」。有醫生便指出，「牛奶血」其實是患者吃得太肥膩，長期過量吸收油分所致，而且會為身體帶來3大健康風險。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜有今生冇來世 4期癌友組團去旅行 打破既定印象笑看生死

綜合內地傳媒報道，山東一名年僅20歲的男子，儘管十分年輕，但體內血液卻有「牛奶血」現象。經過醫生了解，發現極可能與男子的飲食習慣有關。因為該名男子長期不飲水，每逢口渴就只會飲奶茶、冰紅茶等高熱量飲品。醫生指，奶茶屬於高熱量食物，熱量每100毫升含160至230千卡，可能導致肥胖，影響身體健康，呼籲大家能控制奶茶飲品的攝入量。

山東一名年僅20歲的男子，儘管十分年輕，但體內血液卻有「牛奶血」現象。(影片截圖)

「牛奶血」可致血管栓塞增中風風險

香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生曾受訪，解構「牛奶血」的成因。他表示，牛奶血是由於吃得太肥膩，長期過量吸收油分，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶黃色。

李醫生指出，血液中的三酸甘油脂過高，可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

同場加映: 降血脂6大重點

同場加映：常吃高糖食物  易增患胰臟癌風險

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

高脂飲食｜19歲仔長期食重油外賣突腹瀉狂嘔入ICU　竟抽出「牛奶血」險喪命
15:51 2023/10/31
高脂飲食｜19歲仔長期食重油外賣突腹瀉狂嘔入ICU　竟抽出「牛奶血」險喪命
血脂過高｜30歲男狂嘔肚脹如孕婦　醫生抽出「牛奶血」保命　兩飲食習慣致患胰臟炎
10:00 2023/12/31
血脂過高｜30歲男狂嘔肚脹如孕婦　醫生抽出「牛奶血」保命　兩飲食習慣致患胰臟炎
高血脂｜男子體重僅123磅感頭暈噁心抽出半管「牛奶血」　揭1飲食習慣致血脂超標40倍
17:32 2024/06/14
高血脂｜男子體重僅123磅感頭暈噁心抽出半管「牛奶血」　揭1飲食習慣致血脂超標40倍

你可能感興趣

高脂飲食｜19歲仔長期食重油外賣突腹瀉狂嘔入ICU　竟抽出「牛奶血」險喪命
15:51 2023/10/31
高脂飲食｜19歲仔長期食重油外賣突腹瀉狂嘔入ICU　竟抽出「牛奶血」險喪命
血脂過高｜30歲男狂嘔肚脹如孕婦　醫生抽出「牛奶血」保命　兩飲食習慣致患胰臟炎
10:00 2023/12/31
血脂過高｜30歲男狂嘔肚脹如孕婦　醫生抽出「牛奶血」保命　兩飲食習慣致患胰臟炎
高血脂｜男子體重僅123磅感頭暈噁心抽出半管「牛奶血」　揭1飲食習慣致血脂超標40倍
17:32 2024/06/14
高血脂｜男子體重僅123磅感頭暈噁心抽出半管「牛奶血」　揭1飲食習慣致血脂超標40倍
健康問題 肥胖 高血脂 餐飲 熱量 紅十字會 心臟病 中風 胰臟癌

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月17日 時間04:05）
急症室最長等候時間（09月17日 時間04:05）
徐少強逝世丨雪梨拋開多年愛恨　以10個字悼念舊愛徐少強
徐少強逝世丨雪梨拋開多年愛恨　以10個字悼念舊愛徐少強
消委會評測︱劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒　消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌
消委會評測︱劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒　消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌
大嶼山奪命車禍｜消息： 死者為31歲內地網紅海莉子hayley 大嶼山踩單車捱撞客死異鄉
大嶼山奪命車禍｜消息： 死者為31歲內地網紅海莉子hayley 大嶼山踩單車捱撞客死異鄉
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】