飲食攻略｜飲咖啡致骨質疏鬆？研究揭降髖骨折風險達13%　醫生警告1類人勿飲過量

▲ 飲咖啡致骨質疏鬆？研究揭降髖骨折風險達13%。

【咖啡／骨質疏鬆／骨折／草酸／菠菜】喝咖啡居然可以降低骨折風險？去年瑞典一項研究指出，每日喝至少1杯咖啡的女士，骨折風險竟降4%，而常見於年長女性身上的髖關節骨折更降低13%之多。有台灣減重醫生粉碎喝咖啡含草酸導致骨質疏鬆的迷思，但提醒1類人士注意切勿喝過量。

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瑞典研究：喝咖啡降骨質疏鬆風險高達13%

台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁發文，破解坊間很多人對於喝咖啡，會增加患骨質疏鬆風險存在迷思。他引用一項去年發表在《美國流行病學雜誌》的瑞典研究，針對女性對於喝咖啡和骨折的關係。研究對象包括超過60,000名女性，長達20年的飲咖啡習慣。研究結果發現，每天飲用1至4杯咖啡的人，骨折風險減4%，當中以髖關節骨折風險最為顯著，降幅接近13%。

7大高草酸蔬菜

坊間一直流傳多喝咖啡會影響鈣質吸收，蕭捷健解釋，含草酸的食物的確會在體內形成草酸鈣，阻隔鈣質吸收。但只要適量進食，就不會影響健康，咖啡亦然。

以一杯240毫升的咖啡為例，已含2至4毫克的草酸（*含量或因咖啡豆種類、烘焙程度和沖泡方式而有所不同）。

一盤100克的生菠菜含草酸600至900毫克，煮熟的菠菜草酸含量略減，但仍遠超咖啡的150倍。

然而擔心攝取過多草酸會導致骨質疏鬆的人士，蕭捷健建議以下7種蔬菜亦應該減少食用：

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更年期女士勿喝過量 3大關鍵因素強健骨骼

蕭捷健指出，咖啡含有多種營養素和礦物質，如維他命B2、B3、B5、錳、鉀等，更含有多酚類化合物，尤其是綠原酸，能夠幫助身體抗氧化。他續指，要維持骨骼強健有3大關鍵因素：均衡飲食、攝取足夠蛋白質和做適量重量訓練。所以，就算不喜歡喝咖啡的人士亦毋需勉強，日常飲食均衡同樣能夠達到強健骨骼的好處，而本來有喝咖啡習慣的人亦毋需擔心。

衛福部國健署提醒，更年期婦女停經後，因為體內荷爾蒙減少而導致骨質密度降低。若每天喝超過4杯反而會加重骨質流失。故此建議更年期女性每天攝取咖啡因總量，以不超過300毫克為佳。

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