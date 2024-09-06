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人氣歌手丨陳蕾X洪嘉豪X魏浚笙將攜手開音樂會　豹哥驚望到拍檔忍唔住想笑

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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陳蕾、洪嘉豪、魏浚笙將合作開音樂會！

由Katch音樂娛樂平台主辦，Visa 及 港鐵冠名贊助《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 x 魏浚笙 音樂會》，將於2024年11月16日假亞洲國際博覽館Arena舉行，這次是陳蕾、洪嘉豪Kaho及魏浚笙Jeffrey首度同台演出，期待度爆燈！ 

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陳蕾驚望到拍檔忍唔住想笑

今次是陳蕾、Kaho及Jeffrey首度合作，不單只樂迷很期待這個組合同台演出，三位主角同樣興奮，而且更各自以一個形容詞形容了他們對這次合作的心情。

陳蕾道：「我會形容為緊張，因為我驚唱嚴肅嘅歌望到Kaho或者Jeffrey會忍唔住想笑，頭先影poster已經係囉，人哋set咗個好有氣質嘅場景但係咁忍唔住笑。」

Jeffrey則分享了對於兩位拍檔的感受：「我會用光芒去形容，因為有時見到Kaho同陳蕾都好有光芒。」Kaho則表示：「一定要用豐富去形容，因為3位曲風，尤其陳蕾比較唔同，但我同Jeffrey又有唔同，台上可能會有啲幾好玩嘅嘢。」

陳蕾、洪嘉豪、魏浚笙將合作開音樂會！

海報有王家衞電影感覺氛圍

三人早前為音樂會拍攝海報，攝影師特別營造了帶有王家衞電影感覺氛圍的場景，陳蕾、Kaho與Jeffrey都收起了平日輕鬆的心情與笑容，在鏡頭前chok爆擺甫士，型格十足！

而三人在拍攝時原來都不約而同聯想到王家衞電影世界的演員。Kaho道：「我都想做返啲氣質出嚟，所以有啲相我係張國榮嘅翹腳。」陳蕾：「我都有個曼玉腦喺度！」Kaho聽罷即代Jeffrey回答道：「我係國榮腳、你係曼玉腦，Jeffrey本身就係城武樣啦！」Jeffrey聽到Kaho的答案，也傻傻的笑著，流露出金城武般的可愛笑容。

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捉緊當下

《KATCH OUR LIFE》系列音樂會，以「Katch Our Life, Bravely Be You」為核心主題，鼓勵大家活在當下，勇敢做自己。

被問到他們在生活上如何勇敢做自己，Jeffrey道：「我會捉緊做人嘅信念，因為信念好緊要。」Kaho則道：「我諗係捉緊當下，因為我唔識，好多時都珍惜唔到呢一下。」

陳蕾也認同Kaho，說：「我都覺得係要捉緊當下，譬如今日拍攝，有時我都唔知笑乜嘢，但都會想捉緊當下呢個同佢哋一齊合作好愉快嘅心情，希望演出當晚大家都可以好享受當下，捉緊當下，帶俾大家精彩嘅表演。」

Kaho也補充，續道：「未必次次演出都有好放鬆嘅陣容，可以好珍惜可以玩，希望演唱會當晚可以做到呢種感覺俾大家。」

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陳蕾想針織小物件

未知各人又會如何準備這次《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 x 魏浚笙 音樂會》呢？

陳蕾可會以她很擅長的針織技術，為各人編織演出服裝呢？陳蕾聽到提問望望兩位男士，笑道：「眼神已經確認佢哋唔打算著我織嘅嘢，大家合作就無謂搞到人哋喇，織完佢哋唔鍾意我又唔好意思，或者織啲小物件，當護身符袋住，當係首次合作嘅一個紀念品同祝福。」

洪嘉豪、陳蕾、魏浚笙

嘉豪打算操肌？ 

Kaho在個唱時操肌成效很好，今次可會再一次刻苦操肌呢？Kaho自爆道：「其實我冇操肌呢方面嘅興趣，但純粹覺得上台都要fit啲，但個唱我會形容為有少少過火，但嗰一刻係唔知，唔覺得自己咁瘦，所以今次會健康返啲，至於肌肉就交返俾兩位。」

Jeffrey：講好一個故事

Jeffrey聽到Kaho這麼說，也坦言：「肌肉真係冇咗喇，消失咗，所以今次上台好想純粹享受同兩位合作。」Kaho有點不相信，說：「點知全部衫都係露臂同低胸！」

最終Jeffrey將會以怎樣的歌衫登場，就要音樂會當日才有分曉，但他卻肯定會享受台上每個時刻，他說：「我想今次做到慢慢輸送歌詞每粒字嘅感覺俾台下觀眾，講好一個故事係我今次想做到嘅嘢。」

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