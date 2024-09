人氣歌手丨陳蕾X洪嘉豪X魏浚笙將攜手開音樂會　豹哥驚望到拍檔忍唔住想笑

▲ 陳蕾、洪嘉豪、魏浚笙將合作開音樂會!

由Katch音樂娛樂平台主辦,Visa 及 港鐵冠名贊助《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 x 魏浚笙 音樂會》,將於2024年11月16日假亞洲國際博覽館Arena舉行,這次是陳蕾、洪嘉豪Kaho及魏浚笙Jeffrey首度同台演出,期待度爆燈!

陳蕾現身機場分享細訴旅遊點滴 豹哥即場獻唱將客運大樓化為舞台

陳蕾驚望到拍檔忍唔住想笑

今次是陳蕾、Kaho及Jeffrey首度合作,不單只樂迷很期待這個組合同台演出,三位主角同樣興奮,而且更各自以一個形容詞形容了他們對這次合作的心情。

陳蕾道:「我會形容為緊張,因為我驚唱嚴肅嘅歌望到Kaho或者Jeffrey會忍唔住想笑,頭先影poster已經係囉,人哋set咗個好有氣質嘅場景但係咁忍唔住笑。」

Jeffrey則分享了對於兩位拍檔的感受:「我會用光芒去形容,因為有時見到Kaho同陳蕾都好有光芒。」Kaho則表示:「一定要用豐富去形容,因為3位曲風,尤其陳蕾比較唔同,但我同Jeffrey又有唔同,台上可能會有啲幾好玩嘅嘢。」

▲ 陳蕾、洪嘉豪、魏浚笙將合作開音樂會!

海報有王家衞電影感覺氛圍

三人早前為音樂會拍攝海報,攝影師特別營造了帶有王家衞電影感覺氛圍的場景,陳蕾、Kaho與Jeffrey都收起了平日輕鬆的心情與笑容,在鏡頭前chok爆擺甫士,型格十足!

而三人在拍攝時原來都不約而同聯想到王家衞電影世界的演員。Kaho道:「我都想做返啲氣質出嚟,所以有啲相我係張國榮嘅翹腳。」陳蕾:「我都有個曼玉腦喺度!」Kaho聽罷即代Jeffrey回答道:「我係國榮腳、你係曼玉腦,Jeffrey本身就係城武樣啦!」Jeffrey聽到Kaho的答案,也傻傻的笑著,流露出金城武般的可愛笑容。

最新影片推介:

捉緊當下

《KATCH OUR LIFE》系列音樂會,以「Katch Our Life, Bravely Be You」為核心主題,鼓勵大家活在當下,勇敢做自己。

被問到他們在生活上如何勇敢做自己,Jeffrey道:「我會捉緊做人嘅信念,因為信念好緊要。」Kaho則道:「我諗係捉緊當下,因為我唔識,好多時都珍惜唔到呢一下。」

陳蕾也認同Kaho,說:「我都覺得係要捉緊當下,譬如今日拍攝,有時我都唔知笑乜嘢,但都會想捉緊當下呢個同佢哋一齊合作好愉快嘅心情,希望演出當晚大家都可以好享受當下,捉緊當下,帶俾大家精彩嘅表演。」

Kaho也補充,續道:「未必次次演出都有好放鬆嘅陣容,可以好珍惜可以玩,希望演唱會當晚可以做到呢種感覺俾大家。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

陳蕾想針織小物件

未知各人又會如何準備這次《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 x 魏浚笙 音樂會》呢?

陳蕾可會以她很擅長的針織技術,為各人編織演出服裝呢?陳蕾聽到提問望望兩位男士,笑道:「眼神已經確認佢哋唔打算著我織嘅嘢,大家合作就無謂搞到人哋喇,織完佢哋唔鍾意我又唔好意思,或者織啲小物件,當護身符袋住,當係首次合作嘅一個紀念品同祝福。」

▲ 洪嘉豪、陳蕾、魏浚笙

嘉豪打算操肌?

Kaho在個唱時操肌成效很好,今次可會再一次刻苦操肌呢?Kaho自爆道:「其實我冇操肌呢方面嘅興趣,但純粹覺得上台都要fit啲,但個唱我會形容為有少少過火,但嗰一刻係唔知,唔覺得自己咁瘦,所以今次會健康返啲,至於肌肉就交返俾兩位。」

Jeffrey:講好一個故事

Jeffrey聽到Kaho這麼說,也坦言:「肌肉真係冇咗喇,消失咗,所以今次上台好想純粹享受同兩位合作。」Kaho有點不相信,說:「點知全部衫都係露臂同低胸!」

最終Jeffrey將會以怎樣的歌衫登場,就要音樂會當日才有分曉,但他卻肯定會享受台上每個時刻,他說:「我想今次做到慢慢輸送歌詞每粒字嘅感覺俾台下觀眾,講好一個故事係我今次想做到嘅嘢。」

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5