吳文忻患癌丨吳文忻完成化療剃光頭　兩個女兒代操刀：細女想陪我剃頭

▲ 吳文忻由女兒幫忙剃光頭。

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】前港姐吳文忻（現名吳忻熹）早前公開自己乳癌復發，並透露癌細胞已擴散至淋巴，積極抗癌的吳文忻已完成三次化療。

今日（9月6日)吳文忻分享本周由兩位愛女Scarlet和Season幫忙剃光頭的照片。

吳文忻患癌丨吳文忻感激按摩師助揭患癌 靠浸浴舒緩乳癌化療副作用

▲ 吳文忻已完成三次化療！

吳文忻患癌丨吳文忻乳癌復發化療大量脫髮 充滿正能量：自己個病其實沒甚麼大不了

努力抗癌感恩女兒扶持

當中吳文忻說道︰「由細到大都係我幫佢哋剪頭髮，而家佢哋有機會幫媽咪，甚至乎剃頭喎，我諗佢地長大後諗返，會覺得係一件好難忘好正面嘅事，同埋變咗一件親子嘅事。」

另外，吳文忻大讚兩女兒很懂事：「細女仲話想同我一齊剃，想陪我，好有義氣。我發覺當你遇到難關，正面去面對時，正能量都會感染到身邊人。」

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