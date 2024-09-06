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美麗40路丨參賽者挑戰體能極限只吃雞蛋充饑　孫慧雪被Hailey取笑食香腸雞扒飯

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《美麗40路》周雅韻（Connie）帶領的紅組有如扒龍舟般，划漿動作夠整齊。

由孫慧雪、黃心美（Scarlett）、劉明軒（Vivian）和陳俞希（Hailey）主持ViuTV選美真人騷《美麗40路》在昨晚（9月5日）播出第4集，20強參賽者中其中8位：周雅韻（Connie）、文炎君（Bonnie）、林慧倩（Giselle）、陳雅慧（仙迪）、温儉美（Creamy）、文芷苓（校長）以及趙芮嵐（Yolanda）被安排進行「體格G峯8人競技祭」，接受體格挑戰。

至於Hailey和孫慧雪就化身教官，全程監察眾人表現，激發大家的內在潛能。

Hailey和孫慧雪在岸邊觀戰。

美麗40路丨為求勝出各有策略
 
「體格G峯」分為海、陸、空戰，第一戰場：陸戰「米癲啦」，8位參賽者需要將戰場中100包5kg和100包8kg，合共1.3噸的米搬進各自的集米區疊好，搬得最多kg的2位參賽者自動成為之後海戰和空戰的隊長。

為求勝出，參賽者各有策略，Connie就先揀最重、最真空、最平和最堅硬的放底，方便之後疊高。而Giselle就不停先將米搬回集米區，然後再慢慢逐包疊好。

眾參賽者努力將米搬回自己的集米區。

美麗40路​​​​​​​丨Connie搬182kg米

不過阿雪看見Giselle的米亂七八糟地放滿地上，禁不住懷疑：「佢屋企應該幾混亂，應該亂過我屋企。」而校長就先搬合眼緣的米，還聲稱：「我淨係鐘意啲實的的，好大包嗰啲。」

而仙迪和Bonnie坦言平時少買米，所以最初只識搬，後來看見其他人用抽的方法，才知道原來米是可以抽的。參加《女人40路》果然令人成長不少。最後Connie成功搬了182kg米勝出，而Giselle以1kg之差倔居第二。

林慧倩（Giselle）將米亂放在地上, 被孫慧雪笑指屋企應該幾混亂。

美麗40路​​​​​​​丨Giselle自薦做「大聲公」
 
第二回合海戰之「竹支下海」，兩隊要先砌竹筏，然後划出海中拿回自己所屬旗幟，最快完成為勝。Connie帶領的紅隊有如扒龍舟一樣，邊扒邊大叫1、2、1、2，氣勢如虹。

藍隊隊長Giselle亦自薦做「大聲公」，以「一划二插」來發號施令，不過到真正落海時，卻變成她有她嗌，其他人完全跟不上節奏。當划至途中，她們的竹筏還因為左右兩邊划艇力量分佈不均，愈划愈偏離航線，之後更因此而出現小爭執。最後紅隊以由頭帶到落尾的姿態勝出。
 
賽後校長聲稱這是人生中玩得最多群體運動的一日，更指：「以前返學任何活動我都會詐病唔返。我好怕一班人入面要同人哋互相合作，互相接觸，會覺得好大壓力。但係我覺得呢個遊戲幾適合我，淨係做一個動作，只要你不停做不停做就得。」

眾參賽者合力砌紮竹筏。

美麗40路​​​​​​​丨Yolanda負責做瑜伽
 
最後「大空戰」，兩隊輪流在泳池中，利用浮板將其中一位隊員運送到終點線，之後再在浮板上做出level 1至3的瑜伽動作，每一個動作能成功維持5秒便可得1分，限時7分鐘，每隊各玩兩回合。

藍組首輪派出最輕的Yolanda負責做瑜伽動作，當看見是head stand動作時，Yolanda大叫：「呢世人都未做過呢個動作呀，大佬！而且就算做到都捱唔到5秒！」

趙芮嵐（Yolanda）成功在浮板上做出指定瑜伽動作。

美麗40路​​​​​​​丨隊員相擁而泣

紅隊則派出最細粒的Bonnie，當做到level 3動作時，Bonnie屢敗屢試至最後一秒，雖然失敗告終，但贏得全場掌聲鼓勵。第2回合時，仙迪憑著不言敗的精神終於成功做到level 3動作，與隊員相擁而泣。

經過兩回合比賽之後，兩隊分數打成平手，最後紅隊以短時間完成而獲勝。而全場「最有價值隊員」則由Hailey、阿雪和其他參賽者一致推舉的Connie奪得，成功獲得在陸戰中大家有份搬過的200包米作為獎勵。

周雅韻（Connie）獲選為最有價值隊員。

美麗40路​​​​​​​丨阿雪Hailey全程監戰
 
整個「體格G峯8人競技祭」阿雪和Hailey全程在旁監戰，阿雪驚嘆參賽者砌竹筏時的體能和臂力之強，直指情況好比砌搭「九龍城寨」。

Hailey眼見眾參賽者雖然做了很多體力勞動，但鏡頭外亦只吃雞蛋和飲豆漿，非常自律，禁不住取笑阿雪：「大家都係40路，但係阿雪就喺隔離食緊香腸雞扒飯，仲舔晒啲醬汁。」阿雪亦指自己前世一定是清道夫。

2人亦大力稱讚Bonnie在「大空戰」中不言棄的精神，Hailey坦言：「我同阿雪兩個落場一定做唔到， 呢班女人係犀利！」阿雪則笑稱：「就算我挑戰level 1 動作，都可能抽筋或者扭親頸。」

陳雅慧（仙迪）在浮板上做出瑜伽動作。

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