兒童健康︱港媽憂心BB出世20日仍未甩臍帶　一文看臍帶護理6大注意事項

▲ 一文看臍帶護理6大注意事項。

【兒童健康／臍帶／洗臍帶／臍帶護理】初生嬰兒有很多需要護理的地方，有港媽就在網上討論區分享，指每天都有為寶寶清潔臍帶位置，發現有黃色分泌物，但並沒有臭味，偶爾會有血水。由於奶奶經常問為何臍帶仍未脫落，而寶寶也已出生20天，因此港媽也發帖詢問其他網友。

據衛生署資料顯示，嬰兒的臍帶一般會在出生後5至10天乾脫，但部分嬰兒的臍帶可能需要長達3星期，或更長時間才會脫落。

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正確清潔臍帶方法

用沾濕了涼開水的棉花棒清潔臍帶底部。每抹一次，便要更換一枝新的棉花棒。以同樣方法繼續清潔，直至臍帶的底部完全清潔為止。最後再清潔臍帶部分。請輕柔地抹拭臍帶，勿用力過度，以免臍帶受損或出血。

研究顯示，使用涼開水或消毒劑清潔臍帶底部對減少臍帶感染機會沒有明顯分別，如使用酒精清潔可能令臍帶需更長時間才脫落。

以下是臍帶護理6大注意事項：

1. 保持臍帶清潔及乾爽。每當發現臍帶底部（即臍帶與肚皮連接的位置）有較多分泌物積聚時（如沐浴或換尿片後），便須清潔臍帶底部。

2. 不宜把尿片包裹得太緊及應盡量將尿片置於臍帶下，除了可保持臍帶乾爽，亦可避免嬰兒在活動時，臍帶被尿片磨擦，引致損傷出血。

3. 請勿用任何敷料包紮肚臍或塗任何藥物，如：油、膏、臍粉、膠布等。

4. 當臍帶脫落時，可能會發現有少量血水染在尿片上，這是正常的。只要繼續用涼開水清潔直至肚臍完全乾爽。大概2至3天後，傷口癒合，就不會再有血水滲出。

5. 當有以下情況，請盡早帶嬰兒回母嬰健康院或到普通科門診/家庭醫生求診：

臍帶可能受感染的症狀，如：臍帶底部皮膚紅腫、有臭味或有異常分泌物

肚臍長出肉粒

當嬰兒啼哭時，臍帶或肚臍凸出

6. 臍帶若有大量出血的情況，請立即前往急症室求診，讓醫護人員盡早替嬰兒止血及找出出血的原因。

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