靚太手作｜岑麗香巧手改造舊衣    網民：被演員耽誤的服裝設計師

▲ 香香真的很厲害，可以將舊衣改成一件新衣！

【岑麗香/香香/舊衣新造】藝人岑麗香（香香）笑容甜美可人，雖已是兩子之母，但依舊少女味濃郁，近年更愛上在社交平台分享日常穿搭，當中有不少服裝更是香香自行用舊衣改造的，而且每次改造結果都令網民大為驚嘆，大讚她夠環保之餘，亦認為她能夠化腐朽為神奇，絕對是被演員耽誤的服裝設計師！

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靚太手作｜香香11歲開始自製服裝

香香這個隱藏技能到近期才被公開，但其實她曾在訪問中表示，早於11、12歲已自製服裝，中學時期亦包辦了自己的服裝製作，所以對她來說，車衣是平常不過的事。

月前香香首度在社交網站上載一條舊衣改造短片，見到取出舊衫及衣車，將一件原本不合身的舊衣，用三兩下功夫將上衣改頭換面，裁剪時更是手起刀落，手法極純熟，可見經驗老到。

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靚太手作｜改做老公T恤大展神乎其技

除了手法技巧獲得網民稱讚，重點是香香改造的服裝不失時尚感，甚至將服裝昇華了幾倍；最近一次香香還挑戰改造老公的T恤，她搞笑地拍片記錄過程，在改造前還特意通知老爺奶奶：「我要改造你們兒子的衣服了。」此舉非常可愛，亦可見她跟老爺奶奶關係良好。

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靚太手作｜獲老公大讚改造得好

在改造過程中，見她將老公一件男性化的T恤左度右度，將其尺寸改變，又在衫腳加上女性化的荷葉邊，製成品像一件新買的上衣，非常厲害！她穿上身之後還甜蜜地說要問一個人意見，這個人當然是老公強強，強強亦非常識做，大讚老婆改造得非常好！

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靚太手作｜颱風天留家自製迷你裙

昨天颱風來襲，香香留在家中又有新搞作，就是將牛仔褲改造成小短裙，她說最近買了長靴，想準備服裝作配搭，又發現牛仔褲變得不合身，在左拼右拼之下，她索性將褲子剪掉褲管，變成超迷你裙，由於裙子太短的關係，她又為裙子加上荷葉邊，頓時變得合身又迷人，最終跟長靴亦非常配襯，既時尚又可愛。

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這一次改造當然又再獲得網民稱讚，指她是被演員耽誤的服裝設計師，還表示很喜歡香香這個舊衣改造系列，希望可以改造更多舊衣！

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