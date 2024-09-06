  • 29°C
香港時間：202496日 (五) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

極品外傭｜菲傭每日「打掃」反惹曱甴　港媽教洗飯煲驚見曱甴屍：蒸到溶哂

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

菲傭每日打掃反惹曱甴，港媽教洗飯煲驚見曱甴屍，崩潰每日都食「曱甴飯」。

【菲傭/外傭糾紛/家務/工人姐姐】為了減輕家務，不少媽媽都會聘請外傭，但是遇上不盡責的外傭真是會「一肚火」！近日有港媽在社交平台大呻，自從聘請工人後，家中便出現曱甴，最讓她崩潰的是，有曱甴爬到電飯煲蓋內，工人沒有發現，每日仍用有曱甴的電飯煲煮飯，使她一家等同於吃了「曱甴飯」，讓人可怕是「曱甴已經蒸到溶溶哋」。她指工人最初並非如此，只是後來容許她減少家務後便越發求其，後悔當初不應放鬆對工人的界線和工作標準。

外傭姐姐｜港媽不滿外傭到家後惹來曱甴

該名港媽於Threads上發文分享，自從家中聘請外傭後，儘管日日清潔打掃，也惹來曱甴，「件事令到我個人好崩潰」。不過最令她崩潰的是，有一日吃過晚飯後，胃感到不太舒服，起初她以為是因為當晚吃了太多飯，但知道真相後大為震驚。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
凍齡靚媽｜朱茵年過五十靚樣依舊　公開3招凍齡秘訣：全家齊做1件事

外傭姐姐｜打開飯煲崩潰驚見「蒸到溶」曱甴

該名港媽表示，日前工人將電飯煲蓋弄跌到窗邊櫃後面，辛苦拿出來後尚未清洗，便想直接放回電飯煲上。樓主立刻阻止，「捉住佢去洗」，拿起煲蓋時已感到不妙，因為煲蓋膠邊上變了啡紅色，當下沒有多想，她便拆開煲蓋教工人姐姐如何清潔，怎料一拆開便發現裡面有一隻已經蒸到「溶溶哋」的曱甴。望見曱甴已讓人大驚，更在每日用來煲飯吃的電飯煲內發現，樓主當場失去理智大鬧工人姐姐。

我想像唔到我究竟食咗幾多日曱甴飯，我立即理智斷線狂鬧我工人。

外傭姐姐｜好心減少工人家務 卻換來惡夢

她表示自己寄養了兩個小朋友，工人最初做家務時非是「求求其其」，一開始只幫忙照顧一個小朋友時尚算盡責，但自從另一個小朋友到來後，她明白工人的工作量會增加，便容許工人姐姐減少一些家務。自此之後「​​惡夢開始」，工人做事越來越隨便，更每日投訴小朋友調皮，但樓主指小朋友「根本唔算曳」，只是工人懶得工作。除此之外，清潔也非常「求其」，即使每日拖地，廚房地板仍又油又黏，樓主更曾因此差點滑倒。

其實之前中介曾提醒過樓主，對工人姐姐不可以放鬆界線和標準，但她明白打工會想偷懶，所以「好難做得到」，加上又存在文化差異，才會放下戒心，怎料最後卻自討苦吃，好慨嘆「我真係應該聽agent講」。

同場加映：洗衫常見5大錯誤

點擊圖片放大
+5
+4

外傭姐姐｜網民更癲經歷 曾被工人皮帶勒頸

帖文一出，網民紛紛留言，有人分享類似經歷指聘請工人要小心，「細個試過激嬲工人姐姐然後佢隨手攞條皮帶諗住勒死我」、「外傭姐姐嘅衛生標準唔同一般香港家庭， 真係要督促著， 除非係好信任」，「之前屋企有姐姐嘅時候，廚房都出咗好多曱甴，後尾我先留意到，佢每日將垃圾碎掃晒落地下夜晚先一次過拖」。

另外也有網民認為，事主要清楚向工人說明工作內容和標準，「你都知會有文化差異同打工都會想偷懶，自己亦食左咁多餐都睇唔到，但卻不理智地責罵工人姐姐，會唔會未必有解釋好自己既衛生標準？」、「畀姐姐『做少啲家務』可以，但講清楚點做少，例如可以一個月抹一次窗，但地要日日抹，指示要清晰」。

點擊圖片放大
+5
+4

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

落波返工︱差2小時可放全日風假　打工仔湧入天文台fb鬧爆：又要上演人類大遷徙
今日 12:34
落波返工︱差2小時可放全日風假　打工仔湧入天文台fb鬧爆：又要上演人類大遷徙
極品外傭｜工人姐姐7大極品行為「搏炒」　港媽好心照顧反被屈虐待
14:04 2024/08/21
極品外傭｜工人姐姐7大極品行為「搏炒」　港媽好心照顧反被屈虐待
外傭姐姐丨令僱主頭痛的外傭4大激心事件 顧紀筠堅持不讓工人做1件事避免爭拗
15:58 2024/09/05
外傭姐姐丨令僱主頭痛的外傭4大激心事件 顧紀筠堅持不讓工人做1件事避免爭拗

你可能感興趣

落波返工︱差2小時可放全日風假　打工仔湧入天文台fb鬧爆：又要上演人類大遷徙
今日 12:34
落波返工︱差2小時可放全日風假　打工仔湧入天文台fb鬧爆：又要上演人類大遷徙
極品外傭｜工人姐姐7大極品行為「搏炒」　港媽好心照顧反被屈虐待
14:04 2024/08/21
極品外傭｜工人姐姐7大極品行為「搏炒」　港媽好心照顧反被屈虐待
外傭姐姐丨令僱主頭痛的外傭4大激心事件 顧紀筠堅持不讓工人做1件事避免爭拗
15:58 2024/09/05
外傭姐姐丨令僱主頭痛的外傭4大激心事件 顧紀筠堅持不讓工人做1件事避免爭拗
外傭 網絡熱話 社交平台 食用安全 香港

最高瀏覽

打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
修哥緋聞丨曾傳再婚娶88歲羅蘭　胡楓被Twins追問緋聞：點樣解釋呢
修哥緋聞丨曾傳再婚娶88歲羅蘭　胡楓被Twins追問緋聞：點樣解釋呢
打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇
中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇
急症室最長等候時間（09月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月06日 時間16:05）