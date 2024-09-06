極品外傭｜菲傭每日「打掃」反惹曱甴　港媽教洗飯煲驚見曱甴屍：蒸到溶哂

▲ 菲傭每日打掃反惹曱甴，港媽教洗飯煲驚見曱甴屍，崩潰每日都食「曱甴飯」。

【菲傭/外傭糾紛/家務/工人姐姐】為了減輕家務，不少媽媽都會聘請外傭，但是遇上不盡責的外傭真是會「一肚火」！近日有港媽在社交平台大呻，自從聘請工人後，家中便出現曱甴，最讓她崩潰的是，有曱甴爬到電飯煲蓋內，工人沒有發現，每日仍用有曱甴的電飯煲煮飯，使她一家等同於吃了「曱甴飯」，讓人可怕是「曱甴已經蒸到溶溶哋」。她指工人最初並非如此，只是後來容許她減少家務後便越發求其，後悔當初不應放鬆對工人的界線和工作標準。

外傭姐姐｜港媽不滿外傭到家後惹來曱甴

該名港媽於Threads上發文分享，自從家中聘請外傭後，儘管日日清潔打掃，也惹來曱甴，「件事令到我個人好崩潰」。不過最令她崩潰的是，有一日吃過晚飯後，胃感到不太舒服，起初她以為是因為當晚吃了太多飯，但知道真相後大為震驚。

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外傭姐姐｜打開飯煲崩潰驚見「蒸到溶」曱甴

該名港媽表示，日前工人將電飯煲蓋弄跌到窗邊櫃後面，辛苦拿出來後尚未清洗，便想直接放回電飯煲上。樓主立刻阻止，「捉住佢去洗」，拿起煲蓋時已感到不妙，因為煲蓋膠邊上變了啡紅色，當下沒有多想，她便拆開煲蓋教工人姐姐如何清潔，怎料一拆開便發現裡面有一隻已經蒸到「溶溶哋」的曱甴。望見曱甴已讓人大驚，更在每日用來煲飯吃的電飯煲內發現，樓主當場失去理智大鬧工人姐姐。

我想像唔到我究竟食咗幾多日曱甴飯，我立即理智斷線狂鬧我工人。

外傭姐姐｜好心減少工人家務 卻換來惡夢

她表示自己寄養了兩個小朋友，工人最初做家務時非是「求求其其」，一開始只幫忙照顧一個小朋友時尚算盡責，但自從另一個小朋友到來後，她明白工人的工作量會增加，便容許工人姐姐減少一些家務。自此之後「​​惡夢開始」，工人做事越來越隨便，更每日投訴小朋友調皮，但樓主指小朋友「根本唔算曳」，只是工人懶得工作。除此之外，清潔也非常「求其」，即使每日拖地，廚房地板仍又油又黏，樓主更曾因此差點滑倒。

其實之前中介曾提醒過樓主，對工人姐姐不可以放鬆界線和標準，但她明白打工會想偷懶，所以「好難做得到」，加上又存在文化差異，才會放下戒心，怎料最後卻自討苦吃，好慨嘆「我真係應該聽agent講」。

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外傭姐姐｜網民更癲經歷 曾被工人皮帶勒頸

帖文一出，網民紛紛留言，有人分享類似經歷指聘請工人要小心，「細個試過激嬲工人姐姐然後佢隨手攞條皮帶諗住勒死我」、「外傭姐姐嘅衛生標準唔同一般香港家庭， 真係要督促著， 除非係好信任」，「之前屋企有姐姐嘅時候，廚房都出咗好多曱甴，後尾我先留意到，佢每日將垃圾碎掃晒落地下夜晚先一次過拖」。

另外也有網民認為，事主要清楚向工人說明工作內容和標準，「你都知會有文化差異同打工都會想偷懶，自己亦食左咁多餐都睇唔到，但卻不理智地責罵工人姐姐，會唔會未必有解釋好自己既衛生標準？」、「畀姐姐『做少啲家務』可以，但講清楚點做少，例如可以一個月抹一次窗，但地要日日抹，指示要清晰」。

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