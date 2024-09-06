靚媽精明眼｜一連4天華御結優惠日回歸 $12歎明太子沙津/蛋汁牛壽喜燒/紅雪蟹沙律
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【靚媽精明眼/華御結優惠/$12御結日】返工返學趕時間，工作、功課又繁重，不少人都會買飯糰充饑可以頂肚。華御結9月再度舉行皇牌御結日，可以$12優惠價入手4款人氣口味，包括明太子沙津、蛋汁牛壽喜燒、紅雪蟹沙律等人氣口味，限定4日！
最新影片推介：
$12皇牌御結日｜4日限定 4款口味任揀
很多人都有自己的心水口味，華御結在社交平台宣布，全線分店將於9月9日至9月12日舉行皇牌御結日，只需$12即可以食到4款人氣口味御結，最多減$10！
|9月9日及10日
|[御結]明太子沙律
|9月9日及10日
|[御結]北海道產秋鮭三文魚
|9月11日及12日
|[御結]紅雪蟹沙律
|9月11日及12日
|[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒
$12優惠只限特定日子，每人限購2件，數量有限，售完即止。優惠不可配餐及與其他優惠同時使用。
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