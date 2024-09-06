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新手媽媽｜捲入羅志祥桃色風波後神隱4年　台女星愷樂突宣布已誕子

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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簡愷樂2020年曾被指介入前老闆羅志祥及舊愛周揚青的戀情，事隔4年，宣布誕子。（網上圖片）

台灣節目主持人、演員和歌手的簡愷樂（又名蝴蝶姐姐），2020年曾被指介入台灣藝人、前老闆羅志祥（小豬）及舊愛周揚青（Grace）的戀情，形象重創銷聲匿跡4年。日前她突然高調在社交網站，貼出一張懷孕時嬰兒的超聲波相片，其後更回應指「我先去照顧兒子了」，疑似已誕子並展開新生活。

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經過4年前的緋聞是非後，愷樂僅在好友黃鴻升（小鬼）離世時出Po悼念，就一直「神隱」沒有更新近況，直至近日她卻分享一張BB超聲波相片，並留言「Hello 9月」，瞬間引來大批人的祝福。有傳媒指訪問愷樂的「友人」，對方稱愷樂懷的是女兒、下月出生，又指她嫁給了上海的醫生，因丈夫不想她復出幕前等的消息。

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有關報道刊登後，愷樂激動炮轟是不實的報道，「和前友人已許久未曾有任何聯繫，不知為何要一直爆料捏造假消息？」她又指，該名「友人」賣友求榮和熱愛扮演受害者，博關注同情的習慣實在不該，指她現時需要照顧寶寶，不會配合有關的失實內容，間接更承認已誕下兒子「我先去照顧兒子了」。

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