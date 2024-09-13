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飲食攻略︱中秋食碌柚恐致腦出血　醫生點名5類人忌吃 嚴重可致命

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【中秋節／碌柚／柚子／水果／應節食物／流鼻血／瘀青／胃腸出血／腦出血】臨近中秋佳節，相信不少家庭都開始準備各種應節食物。不過有台灣醫生提醒大家，有部分人或會在食柚子後，出現流鼻血、腦出血等症狀，並點名5類人要小心，避免不慎造成嚴重問題。

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中秋節柚子︱5類人不宜食柚子

台灣重症醫生陳志金在其Facebook專頁表示，不少人會在中秋節食月餅、抽子等應節食物，但有些人不能食用柚子，尤其是有服用「抗凝血藥」的病人，直言：

輕則流鼻血、身體瘀青，重則胃腸出血，甚至腦出血，更嚴重的話還可能致命！

醫生解釋，西柚和柚子會抑制體內某種用以代謝藥物的酵素，故會減少抗凝血藥的代謝，導致體內藥物濃度上升，在體內造成傷害，「效果就像藥物過量一樣」。

醫生點名指出，以下5類人都不適宜食柚子：

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中秋節柚子︱6種藥物或與柚子產生作用

陳志金同時指出，有6種藥物亦可能會與柚子產生交互作用，包括：

  • 降血壓藥（鈣離子通道阻斷劑）
  • 他汀類降膽固醇藥
  • 免疫抑制劑
  • 安眠藥／鎮靜劑
  • 抗憂鬱藥
  • 抗焦慮藥

醫生亦表示，由於西柚和柚子的含鉀量高，容易導致高血鉀，並引發心律不正，故特別提醒有需要洗腎的病人要少吃柚子，如有懷疑就請向專科醫生查詢清楚。

同場加映：

藥物百科︱12種藥物切忌與咖啡同服　藥劑師警告：1種藥恐致過量出血

中秋節柚子︱5類藥忌與柚子同服

除了要留意水果的鉀質和糖分，亦要留意水果與藥物相沖問題。香港藥學服務基金蘇曜華藥劑師曾表示，西柚和碌柚需要透過腸酵素進行分解，而部分藥物（如血壓藥和抗排斥藥）同樣需要腸酵素進行分解。當兩者同時服用，原本用來分解藥物的腸酵素，有部分會轉為分解柚子，導致藥物在體內停留更長時間，變相令藥力提升，產生副作用。註冊藥劑師麥偉基亦指出，降血脂、降血壓、安眠藥、免疫抑制劑及抗心律不正藥這5類藥物，萬一與柚子同服，或會造成以下副作用或毒性：

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藥劑師蘇曜華表示，藥物相沖的情況僅限於西柚和沙田柚，一般進食其他生果並不會出現同樣問題。他提醒，如服用以上藥物後，最少要隔3至4小時後才可以食柚子。此外，服用藥物時亦要以水送藥，不應該用可樂、茶或酒送藥，以免跟藥物產生不良反應，影響藥效。

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