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食用安全丨深圳壽司郎疑爆食安醜聞？ 前員工爆料：長期用過期魚生【附回應】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【深圳壽司郎/食安/變質材料/過期魚生/刺身/三文魚/前員工】深圳壽司郎疑爆食安醜聞！9月4日有聲稱於深圳壽司郎打工的前員工於網上爆料指壽司郎店舖長期把過期變質的食物提供給客人食用，而且客人多次投訴卻無果。事件曝光後，瞬即引起熱議，據了解當地政府部門已介入調查；壽司郎官方亦於翌晚急發聲明回應。

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綜合內地傳媒報道，該名自稱為深圳壽司郎前員工指於是於9月4日網上指責公司為了謀利，於是長期把過期變質的食物提供給客人食用，顧客多次投訴無果。爆料者更上載了2張疑已變質的魚生照片，有魚生已疑似變色。

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壽司郎方面則於9月5日發聲明回應稱，網上的指控與事實嚴重不符，更指相關帖子上的變色食材圖片實際為後廚按規定待處理的廢棄物。

目前有關帖文雖疑似被下架，但不少網民早已將有關流傳照片下載保存，並不斷將照片廣泛流傳。由於事件廣受大眾關注，據了解，深圳市市場監管局已經介入調查。不過，有不少網民對事件真確度，亦提出不少質疑，有聲稱於曾於壽司郎工作的網民指，店舖對衛生有嚴格鑑控，有人則指刺身一變壞，很易便發臭，認為用不著如此黑心操作。

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