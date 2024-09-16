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中秋好去處2024｜11大中秋綵燈會推介　必睇大坑舞火龍+大澳逾800個手繪燈籠

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

11大中秋綵燈會推介，即睇詳情！

【中秋好去處2024/親子好去處/免費好去處/免費親子好去處/中秋綵燈會/花燈節】中秋節，一家大小團聚佳節，除了吃月餅、賞月外，當然少不了綵燈會欣賞花燈！康文署每年都會舉辦免費的大型綵燈會，而香港各區也有其他節日活動，TOPick為大家整合了11大中秋好去處，當中包括大坑舞火龍，即睇詳情！

中秋好去處2024｜1. 維多利亞公園綵燈會

維園將於9月12至18日舉行綵燈會，除了向大家展示不同主題的花燈外，還有傳統花燈紮作展示、粵港澳傳統手工藝示範等，另外今年更加入了「學生綵燈設計展」，設計以「國慶」為主題的花燈，讓大家感受濃郁的節日氣氛。綵燈會於每晚6時半至11時亮燈，中秋節當日（9月17日）會延長亮燈時間至凌晨12時。

維多利亞公園綵燈會
日期：9月12-18日
時間：18:30-23:00（9月17日延長亮燈至凌晨12時）
地點：銅鑼灣興發街1號維多利亞公園（一號至六號足球場）
費用：免費

維園將於9月12至18日舉行綵燈會。（政府新聞網）

中秋好去處2024｜2. 文化中心露天廣場綵燈會

由政府舉辦的甲辰年中秋綵燈會，由即日起至10日會於文化中心露天廣場舉行，每晚6時半至11時亮燈，中秋節當日（9月17日）更會延長亮燈至凌晨12時。是次活動由本地多媒體藝術家蘇暐朝（Jet Hsu）以龍為主體設計概念，再結合傳統花燈紮作工藝，展示太空人訪港的精彩時刻及國家的航天成就，同時亦有安排內地藝團來港演出，向大眾展示豐富多樣的中國民族風采和傳統文化。

文化中心露天廣場綵燈會
日期：即日起至9月10日
時間：18:30-23:00（9月17日延長亮燈至凌晨12時）
地點：尖沙咀梳士巴利道香港九龍香港文化中心十號
費用：免費

文化中心露天廣場綵燈會由即日起至9月10日舉行。（相關機構提供）

中秋好去處2024｜3. 青衣公園綵燈會

青衣公園將於9月12至18日舉辦甲辰年中秋綵燈會，主題為「詩情畫意伴明月」，將多組璀璨奪目的綵燈及佛山走馬燈，呈現如詩似畫般的景緻，展現中華文化與中秋節日特色，現場更設有自助猜燈謎及每晚不同的小組演出，讓大家感受歡樂的節慶氣氛。綵燈會亮燈時間同樣為晚上6時半至11時，中秋節當日（9月17日）則會延長亮燈至凌晨12時。

青衣公園綵燈會
日期：9月12-18日
時間：18:30-23:00（9月17日延長亮燈至凌晨12時）
地點：青衣青敬路60號
費用：免費

青衣公園將於9月12至18日舉辦甲辰年中秋綵燈會，主題為「詩情畫意伴明月」。（相關機構提供）

同場加映：10大中秋節禁忌

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中秋好去處2024｜4. 大坑舞火龍

除了政府舉辦的綵燈會外，香港各區也有其他中秋活動。大坑舞火龍是自古以來的傳統習俗，至今已有140多年歷史，每年於中秋迎月、賞月和追月連續3日舉行，大坑舞火龍會圍繞整個村落遊行，同時敲鑼打鼓。今年大坑舞火龍活動將於9月16至18日晚上7時30分至10時30分舉行，而17日的大坑舞火龍活動將移至維多利亞公園舉行。

大坑舞火龍
日期：9月16至18日
時間：19:30-22:30
地點：銅鑼灣大坑浣沙街至銅鑼灣道
費用：免費

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中秋好去處2024｜5. 灣仔藍屋花燈節

灣仔藍屋由即日起會舉行花燈節，而今晚（7日）6時則會進行花燈亮燈儀式。藍屋今年以「藍夜．秋物語」作為主題，在中秋期間會在藍屋建築群外掛上「手繪花燈製作日」的作品及其他花燈，還會舉辦多個中秋工作坊，包括月免摺紙、 手作湯圓、手作餃除等。

灣仔藍屋花燈節
日期：9月7日起
亮燈時間：18:00-22:00
地點：灣仔石水渠街72A號街4號地舖地舖及慶雲
費用：免費

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中秋好去處2024｜6. 大澳水鄉中秋花燈

今年民間創作藝術團體「大澳非茂里」同樣於大澳水鄉舉辦中秋花燈活動，當中包括手繪燈籠工作坊、親子頌缽體驗工作坊、親子星空小夜燈工作坊等。活動期間，大澳每個角落都掛上了逾800個色彩繽紛的手作彩繪燈籠，其中新基大橋和大涌橋是每年打卡必到熱點。

大澳水鄉中秋活動
日期：即日起至9月22日
時間：18:30-21:30
地點：大澳吉慶前街

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中秋好去處2024｜7. 元朗大橋街市

每逢中秋，元朗大橋街市會掛上近千個不同造型的手紥燈籠售賣，成為「燈籠街」，燈籠款式多不勝數，如兔子、金魚、熊貓、大眼金魚等，想感受傳統的中秋氣氛，燈籠街是不錯的選擇。

元朗大橋街市
地點：新界元朗橋樂坊2號
營業時間：07:00-19:00

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中秋好去處2024｜8. 美孚饒館花燈節

美孚饒宗頤文化館今年由9月14至18日舉辦《第二屆美孚饒館花燈節》，同場還有《LIFE MART 大型中秋嘉年華市集暨饒宗頤文化館開放日》，讓市民感受濃濃的節日氣氛。場內亦會掛上手繪花燈體驗工作坊的作品，有參與工作坊的大家，可以尋找自己親手製作的花燈打卡！

美孚饒館花燈節
日期：9月14-18日
時間：
9月14-15日：14:00-21:00
9月16-17日：16:00-22:00
9月18日：13:00-20:00
地點：香港九龍青山道800號饒宗頤文化館
費用：免費

美孚饒宗頤文化館今年由9月14至18日舉辦《第二屆美孚饒館花燈節》。（相關機構圖片）

中秋好去處2024｜9. 大埔Lake House

大埔Lake House今年同樣會有賞月活動，由即日起至18日舉辦「星｜願2024」中秋活動，設有6大打卡位，包括白鷺湖10米高月亮裝飾、湖畔水上木橋『玉兔織月』打卡位、 大草地5米高月兔伴明月裝飾等，另外也可坐上賞月小船，或放許願水燈，湖面飄滿水燈的畫面，浪漫非常。活動門票$30起，3歲以下及65歲以上人士則免費進場，大家需在現場購票入場。

大埔Lake House
日期：即日起至9月18日
時間：18:00-23:00
地點：新界大埔滘紅林路2號
費用：$30起

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中秋好去處2024｜10. 灣仔利東街

每逢節日，利東街都會舉辦活動，今年也不例外，由即日起至10月30日舉行「喜魚‧迎月」綵燈會，逾800個中式燈籠將掛滿整條街道，更有由中國頂級花燈大師製作的舞動金魚造型燈籠，穿梭於漫天燈海之中。

另外，中秋節正日（9月17日）晚上8時半會舉行「LED火龍舞鼓賀中秋」盛會，屆時長達18米的LED火龍會由利東街出發，遊走多個地方，同時亦有LED醒獅及鼓樂演出。

「喜魚‧迎月」綵燈會
日期：即日起至10月15日
時間：10:00-23:00（每日下午5時亮燈）
地點：灣仔利東街
費用：免費

「LED火龍舞鼓賀中秋」盛會
日期：9月17日
時間：20:30-21:30
開始地點：利東街中庭
費用：免費

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中秋好去處2024｜11. 黃大仙祠園

黃大仙祠園將於9月15日至10月6日，舉辦《嗇色園非遺薈萃綵燈節》，涵蓋中秋節、赤松黃大仙師寶誕及國慶日，活動期間除了有大型綵燈展覽、非物質文化遺產藝術表演及展示活動外，還有無人機匯演，增添節日慶祝氣氛。

另外，《黃大仙寶誕．紫氣龍騰耀香江—無人機匯演》會於9月21日晚上8時30分，在灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行，活動將使用2000隻無人機，拼湊出不同的圖案，數量是本港無人機表演以來最多的一次。

嗇色園非遺薈萃綵燈節
日期：9月15日至10月6日
地點：黃大仙祠、廟宇廣場、黃大仙廣場

無人機匯演
日期：9月21日
時間：20:30
地點：灣仔海濱公園
活動詳情【按此

黃大仙祠園將於9月15日至10月6日，舉辦《嗇色園非遺薈萃綵燈節》。（官網圖片）

延伸閱讀：生日去邊好？逾20香港生日好去處及慶祝生日活動 附壽星生日優惠

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