啟德體育園｜陳茂波：須確保活動和項目能滿足市民和國際旅客需求及興趣

啟德體育園明年上半年啟用,被問到除了英國樂隊Coldplay,還有哪些名人和大型活動,財政司司長陳茂波表示,已安排許多活動,詳情將適時公布。他強調,啟德體育園不僅是一個體育中心,亦是一個舉辦娛樂和文化活動的絕佳場所。

陳茂波今日出席有關體育經濟及旅遊高峰論壇時表示,港隊和國家隊在巴黎奧運和殘奧會上的出色表現,點燃了人們對體育的熱情,不過討論集中在支持體育發展上,他認為,如何利用體育作為旅遊業和經濟的驅動力,仍有很多空間需填補。

他指出,各經濟體正在利用重大體育賽事,透過基礎設施發展、城市品牌和運動旅遊來振興城市。巴黎奧運和殘奧會就是一個很好的例子,巴黎奧運預計能產生高達111億歐元的淨經濟效益,其中旅遊收入料28億歐元。

續支持舉辦更多高質國際大型體育賽事

陳茂波續指,國家致力文化與旅遊融合,提出「以文塑旅、以旅彰文」,「我認為同樣的原則也適用於體育,我們將以體育塑造旅遊,以體塑旅。」

陳茂波表示,將繼續支持舉辦更多高質的國際大型體育賽事,因為對本港的社會和經濟有重大效益,亦會積極投資一流的體育基礎設施。

對於啟德體育園,陳茂波認為,這個新地標將成為國際矚目的焦點和熱門活動的目的地,將提供無與倫比的體驗。「關鍵在內容,必須確保活動和項目能滿足市民和國際旅客的需求和興趣。」(The key lies in the content. It is essential to ensure that the events and programmes would cater to the needs and interests of both local residents and international visitors. )又指活動的有效宣傳至關重要,「當人們因活動湧來時,商家自然會隨之而來。」

籲從巴黎奧運汲取靈感探索新可能

陳茂波認為,要更好利用體育賽事帶來的機會,可從兩方面著手:進一步協同體育賽事與會展、大型節慶及旅遊元素,目標是為商務旅客和遊客提供更多元化的體驗,讓他們有更多理由來香港,或延長留港時間。例如香港國際七人欖球賽。

陳續指,巴黎奧運不少賽事在名勝古跡中舉行,認為可從中汲取靈感,重新審視香港,因香港擁有世界級的海港、許多風景優美的離島,認為可以探索新可能性。

霍啟剛:探討在港成立體育仲裁處

另外,同場的立法會議員霍啟剛表示,產業化對體育發展十分重要,另一方面就是法律規範,透露港協暨奧委會已和律政司展開討論,探討在香港成立體育仲裁處的可能性,「畢竟商業營運難免有紛爭。」

LIV Golf明年三月重臨香港,香港哥爾夫球會會長郭永亮表示,很快會公布門票資訊,有信心會搞得比往年好。

