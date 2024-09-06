至少他不似你丨姚焯菲海外升學無阻音樂發展　Chantel推出入行以來第二首情歌

▲ 姚焯菲推出新歌《至少他不似你》。

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）雖然近年赴海外留學，但仍無限她的歌唱發展，日前推出新歌《至少他不似你》。

Chantel在今日（9月6日）於個社交平台分享感受︰「《至少他不似你》，出道以嚟第二首情歌，希望大家聽到唱功、感情上嘅進步﹗好多單位都係第一次合作，多謝你哋！」

然後，Chantel續指：「多謝 Randy監製幫我作呢首有記憶點嘅曲、Nick 好有高低起伏嘅arrangement，同埋填詞人陳詠謙幫我寫呢份易明、直白嘅歌詞。感恩今次呢個製作團隊嘅努力🙏🏻」

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​​​​​​​與JW王灝兒互相呼應

其實《至少他不似你》是Chantel出道以來第2首個人情歌外，更是她於今年推出的第7首音樂作品（包括合唱及獨唱）及第5首派台歌曲。雖然2024年只是過了約8個多月，但今年已是Chantel自2021年出道已來，最「多產」的一年。

《至少他不似你》推出後，有網民指歌曲與當年JW王灝兒的《矛盾一生》及《逃生門》等風格類似，加上Chantel在《聲夢傳奇》比賽期間被稱為「小JW」，以及同樣的曲詞班底，均令人感覺是在與這些多年前的失戀歌曲互相呼應。

而新歌MV專程赴台灣取景，並有當地演員參與拍攝，此外亦考Chantel演技，皆因她要在MV要挑戰演「喊戲」。

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