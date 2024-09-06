社工註冊局｜新紀委會備選名單今刊憲　不再包括陳虹秀

▲ 社工註冊局紀律委員會備選委員小組名單今日（6日）刊憲，名單內並無包含被控暴動罪的社工陳虹秀。（資料圖片）

社工註冊局7月改組，紀律委員會備選委員小組名單今日（6日）刊憲，名單內並無包含被控暴動罪的社工陳虹秀。小組成員包括前社福界立法會議員張國柱、工聯會前勞工界立法會議員葉偉明、時事評論員許楨、資深大律師潘熙等。



小組委員分為3類人士，包括86名持有認可社會工作學位的註冊社工、21名持有認可社會工作文憑的註冊社工，及55名非註冊社會工作者。

勞福局局長孫玉菡早前被問到政府有否任何指引要求剔除某人，他稱在《社工註冊條例》修例後，提出紀律委員會備選小組成員名單的責任屬註冊局，勞福局局長的角色是「最後把關者」，名單要經局長同意後才能刊憲，兩者扮演不同角色。他又稱，名單上有百多人，包括社工及來自不同界別的人士，他要「望一望」做好把關後，短時間內會刊憲。

社會工作者註冊局新主席許宗盛早前指，向政府提交新一份紀律委員會備選委員名單，當中不包括陳虹秀，稱因涉及「形象問題」。

陳虹秀的暴動控罪在2020年9月已被撤控，律政司其後就案件提出上訴，將於年底重審。陳虹秀早前指自己未被判有罪，不應被剝奪參與紀律委員會備選委員小組的權利。

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