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科技園案｜黎智英黃偉強科涉欺詐罪成判囚　上訴排期改為明年1月處理

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 29 分鐘前

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壹傳媒集團創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉欺騙香港科技園公司，違契使用地段，令與黎相關的公司獲益。兩人經審訊後被裁定兩項欺詐罪成，黎被判監5年9個月，另被取消擔任公司管理層等資格8年，罰款200萬元；黃則被判監21個月。兩人不服定罪及刑期上訴，上訴庭原訂於8月22日處理申請。據司法機構網站顯示，聆訊現改於2025年1月14日處理。

兩名上訴人為黎智英（76歲，商人）及黃偉強（61歲，行政總監），黎及黃同被控1項欺詐罪，控罪指兩人於2016年1月1日至2020年5月19日期間，連同周達權及其他人向香港科技園公司隱瞞，將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，並非按科技園公司與蘋果日報印刷有限公司於1999年5月25日所訂的租契而使用。

另1項欺詐罪則指，黎於1998年4月1日至2015年12月31日期間，連同其他人向香港工業邨公司（現稱香港科技園公司）隱瞞， 上述處所並非按日期為 1995 年10月24日的提案計劃書、工業邨公司與蘋果日報印刷有限公司於1995年10月24日所訂的租契協議，及雙方於1999年5月25日所訂的租契而使用。

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記者：梁錦麟

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罪案 記者 黎智英 香港科技園公司 香港 壹傳媒 蘋果日報 欺詐罪 將軍澳

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