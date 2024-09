佘詩曼高海寧憑《新聞女王》分奪視后女配角　阿佘讚高Ling實至名歸

「亞洲內容大獎2024」(ContentAsia Awards 2024)在昨晚(5日)於台北舉行頒獎典禮,合共頒發27組獎項。

有份提名的TVB節目在昨晚共獲3金1銀2銅6大獎項,當中包括去年憑台慶劇《新聞女王》獲獎無數的佘詩曼(阿佘)及第三度奪獎的高海寧,二人分膺女主角及女配角組別金獎;張曦雯亦憑台慶劇《破毒強人》的女Madam角色勇奪女配角組別銅獎。

另外,獎項包括《溫拿50好時光》最佳綜藝節目組別銀獎 、《新聞透視:不婚》最佳時事節目組別(亞洲區域/國際市場)銅獎、《新聞透視:容我喘息兩個鐘》最佳時事節目組別(亞洲特定市場)金獎。

佘詩曼恭賀高海寧

對於再憑《新聞女王》奪最佳女主角組別金獎兼揚威海外,阿佘明顯相當興奮,雖然因工作關係未能親身出席盛會領獎,但阿佘仍開心於社交網以英語留言表達謝意,更連Say三次Thank You及以三個Big恭喜勇奪女配獎的高海寧(高Ling):

I am so thrilled and honoured to receive the 2024 ContentAsia Awards for the Best Actress. Thank you thank you thank you to ContentAsia. It was such a pity that I was not able to attend due to the tight schedules.Moreover, big big big humongous congrats to my sweetheart @sammkoling for receiving the Best Supporting Actress! Very well deserved # Let's look forward to season 2 #ContentAsia #雙喜臨門(對於獲得「亞洲內容大獎2024」最佳女主角,我感到非常激動及榮幸,感謝,感謝,感謝大會。由於工作行程緊密,很遺憾未能參與盛會。另外,要非常非常非常恭喜我Sweetheart@高海寧獲得最佳女配角!佢絕對值得拎呢個殊榮!讓我們期待第二季《新聞女王》)。