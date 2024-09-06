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佘詩曼高海寧憑《新聞女王》分奪視后女配角　阿佘讚高Ling實至名歸

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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佘詩曼與高海寧憑《新聞女王》分別奪「亞洲內容大獎2024」最佳女主角、女配角金獎。

「亞洲內容大獎2024」（ContentAsia Awards 2024）在昨晚（5日）於台北舉行頒獎典禮，合共頒發27組獎項。

有份提名的TVB節目在昨晚共獲3金1銀2銅6大獎項，當中包括去年憑台慶劇《新聞女王》獲獎無數的佘詩曼（阿佘）及第三度奪獎的高海寧，二人分膺女主角及女配角組別金獎；張曦雯亦憑台慶劇《破毒強人》的女Madam角色勇奪女配角組別銅獎。

另外，獎項包括《溫拿50好時光》最佳綜藝節目組別銀獎 、《新聞透視：不婚》最佳時事節目組別（亞洲區域/國際市場）銅獎、《新聞透視：容我喘息兩個鐘》最佳時事節目組別（亞洲特定市場）金獎。

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佘詩曼恭賀高海寧

對於再憑《新聞女王》奪最佳女主角組別金獎兼揚威海外，阿佘明顯相當興奮，雖然因工作關係未能親身出席盛會領獎，但阿佘仍開心於社交網以英語留言表達謝意，更連Say三次Thank You及以三個Big恭喜勇奪女配獎的高海寧（高Ling）：

I am so thrilled and honoured to receive the 2024 ContentAsia Awards for the Best Actress. Thank you thank you thank you to ContentAsia. It was such a pity that I was not able to attend due to the tight schedules.Moreover, big big big humongous congrats to my sweetheart @sammkoling for receiving the Best Supporting Actress! Very well deserved # Let's look forward to season 2 #ContentAsia #雙喜臨門（對於獲得「亞洲內容大獎2024」最佳女主角，我感到非常激動及榮幸，感謝，感謝，感謝大會。由於工作行程緊密，很遺憾未能參與盛會。另外，要非常非常非常恭喜我Sweetheart@高海寧獲得最佳女配角！佢絕對值得拎呢個殊榮！讓我們期待第二季《新聞女王》）。

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高海寧性感高貴

至於近年演技日漸備受肯定、並憑《新聞女王》第三度獲獎的高Ling， 昨晚以火紅色露腰晚裝高貴現身頒獎禮，更捧著最佳女配角組別金獎的獎座嘟嘴，十分可愛。

高Ling事後在社交網上載得獎照片並留言：

Thank So Much @contentasia.tv. I’m so grateful to receive this award, and I’ll keep working hard. #bestsupportingactress（多謝大會，我真係好開心榮幸可以攞到呢個獎，我會繼續努力）

出席完盛會後，高Ling換上可愛小雲眼鏡Look出席「邊爐慶功宴」，同樣穿得紅噹噹的她更在火鍋店開心開香檳，場面開心。高Ling另外還大飲雞尾酒慶功，觀乎她上載的照片，高Ling昨晚的雞尾酒選擇相當搞笑，有「西門慶」、「潘金蓮」之餘，還有「淫婦」及「放蕩」，高Ling更搞笑問到：「估我今晚飲邊杯？」

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張曦雯首奪獎感鼓舞

至於首奪女配角獎項的張曦雯（Kelly）亦以語音回覆表示很開心能夠獲獎，並感激《強人》系列金牌組合監製羅永賢及編審黃偉強。

Kelly回應表示：「好開心呀，係一個超大嘅鼓勵。當然要多謝呢套劇嘅製作團隊，有好好嘅對手，亦有好好嘅劇本，所以一定要多謝編審黃偉強，同埋我哋嘅靈魂—Marco，即係我哋嘅監製羅永賢。我哋強人系列嚟緊又會推出新一輯嘅《企業強人》，希望我哋到時再接再厲，再帶到好嘅作品畀觀眾欣賞。」

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