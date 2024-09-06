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打風｜摩羯中心風速曾達230km/h　有記錄以來南海第二強　

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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8號風球下，尖沙咀海旁一帶，仍有旅客遊覽。（梁偉榮攝）

超強颱風摩羯來襲，天文台昨傍晚發出今年首個八號熱帶氣旋警告信號，至今午12時40分才改發三號強風信號。

天文台指，摩羯中心附近最高持續風速曾達每小時230公里，成為天文台自1950年有記錄以來，南海區域第二強的熱帶氣旋；同時中環碼頭昨晚上曾錄得約每小時139公里的陣風，也僅次於該站在超強颱風山竹及超強颱風蘇拉襲港期間錄得的紀錄。

天文台稱，熱帶氣旋摩羯9月1日於菲律賓以東海面形成，翌日橫過呂宋並進入南海，天文台分別於9月3日及4日先後發出一號戒備信號及三號強風信號。

摩羯進入南海後，初時結構仍頗為鬆散，但其後在非常溫暖的海水加上微弱的垂直風切變等有利條件下，摩羯迅速增強，於24小時內由「強烈熱帶風暴」增強為「超強颱風」。昨日早上衛星圖像顯示摩羯的風眼清晰可見。

而截至今日正午12時，初步分析顯示摩羯中心附近最高持續風速曾達每小時230公里，成為天文台自1950年有記錄以來，南海區域第二強的熱帶氣旋，僅次於2014年的超強颱風威馬遜，與2023年的超強颱風蘇拉並列。

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天文台昨日中午亦與政府飛行服務隊合作，利用「下投式探空儀」測量摩羯附近的天氣數據，在其中心附近錄得超過每小時160公里的近地面風速，而探空儀原始數據錄到的最低氣壓為930.5百帕斯卡（離海面約31米），顯示摩羯達超強颱風水平。

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天文台稱，昨日黃昏時分發出八號東北烈風或暴風信號後，本港昨晚至今日早上多處吹烈風，高地更間中達暴風程度。而受摩羯相關的強雨帶影響，本港有狂風大驟雨及雷暴。在昨日正午12時至今午12時，本港大部分地區錄得超過50毫米雨量，當中大埔更錄得超過100毫米。

而強雨帶亦為本港帶來猛烈陣風，初步數據顯示中環碼頭於昨晚曾錄得約每小時139公里的陣風，是該站在2005年啟用以來，錄得僅次於該站在超強颱風山竹及超強颱風蘇拉襲港期間的紀錄。

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天文台料，與摩羯相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風，籲留意天文台的最新天氣資訊，切勿掉以輕心，繼續做好防風防雨措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。

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