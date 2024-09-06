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洗米華女兒丨周焯華大女一級榮譽大學畢業　洗米嫂見證女兒畢業：為你自豪

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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周焯華長女大學畢業！

太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華，於2021年因不法經營博彩及詐騙等罪名被判監18年，其太太「洗米嫂」陳慧玲肩負照顧家庭的責任，二人育有兩名女兒，日前大女周梓潼（Virginia）早前於英國倫敦大學學院（UCL）出席畢業禮。

洗米華︱周焯華22歲長女大學畢業　「洗米嫂」陳慧玲騷母女合照：唔認老都唔得啦

【完美大婆】洗米嫂Heidi跟洗米華合體放閃　「烏鴉」張耀揚型爆現身搶風頭

洗米嫂：為你自豪

洗米嫂跟繼子周柏豪、細女周善潼、老爺以及媽媽出席女兒畢業禮，三代同堂溫馨非常，保養得宜的洗米嫂跟女兒如兩姊妹，

另外，洗米嫂於帖文裡透露女兒為一級榮譽畢業，她寫道的︰「寶貝女大學畢業喇！為你自豪，First Class Honours得來不易，更是錦上添花！加油！勿忘初心，勇往直前，繼續你的璀璨人生，永遠愛你支持你！家人永遠是你的溫暖最強後盾！」

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娛樂人物職業 周焯華 KOL 大學 畢業

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