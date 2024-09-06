新路規劃｜6號幹線2026年通車　料往來油麻地將軍澳65分鐘縮至12分鐘

▲ （運輸及物流局圖片）

運輸及物流局副局長廖振新與政治助理陳閱川早前在T2主幹路及茶果嶺隧道項目工地視察工程進度。局方今日（6日）在社交平台指，由土木工程拓展署、顧問公司及承建商組成的工程團隊正同心協力，全力推進工程。除兩條隧道管道外，兩座通風大樓及配套設施的工程亦正同步進行。

局方指，T2主幹路及茶果嶺隧道與同在興建的中九龍幹線，將連同將軍澳－藍田隧道組成6號幹線，為西九龍和將軍澳之間提供一條東西快速通道，分流穿梭東西九龍的車輛，有望紓緩九龍東現有主要連接路段的交通負荷，為市民提供更便捷的交通網絡。工程完成後，在繁忙時間往來油麻地與將軍澳市中心的行車時間，估計可由現時約65分鐘大幅減至約12分鐘。

廖振新讚賞工程團隊大量採用不同的組裝合成建築法，加快進度，改善工地安全及環境。廖振新強調，無論進度有多緊迫，或施工的限制有多大，任何工程必先以「安全第一」為大前提。團隊對此表示贊同，承諾必定先做足安全措施才進行施工。工程團隊上下一心，全力邁向2026年通車的目標。

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