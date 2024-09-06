  • 28°C
香港時間：202496日 (五) 17:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新路規劃｜6號幹線2026年通車　料往來油麻地將軍澳65分鐘縮至12分鐘

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（運輸及物流局圖片）

運輸及物流局副局長廖振新與政治助理陳閱川早前在T2主幹路及茶果嶺隧道項目工地視察工程進度。局方今日（6日）在社交平台指，由土木工程拓展署、顧問公司及承建商組成的工程團隊正同心協力，全力推進工程。除兩條隧道管道外，兩座通風大樓及配套設施的工程亦正同步進行。

局方指，T2主幹路及茶果嶺隧道與同在興建的中九龍幹線，將連同將軍澳－藍田隧道組成6號幹線，為西九龍和將軍澳之間提供一條東西快速通道，分流穿梭東西九龍的車輛，有望紓緩九龍東現有主要連接路段的交通負荷，為市民提供更便捷的交通網絡。工程完成後，在繁忙時間往來油麻地與將軍澳市中心的行車時間，估計可由現時約65分鐘大幅減至約12分鐘。

廖振新讚賞工程團隊大量採用不同的組裝合成建築法，加快進度，改善工地安全及環境。廖振新強調，無論進度有多緊迫，或施工的限制有多大，任何工程必先以「安全第一」為大前提。團隊對此表示贊同，承諾必定先做足安全措施才進行施工。工程團隊上下一心，全力邁向2026年通車的目標。

最新影片推介：

童學園
記者直擊黃澤鋒囡囡小黃妃開學

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【將軍澳交通】將藍隧道首份成績表出爐　運輸署公布分流成果
20:09 2022/12/12
【將軍澳交通】將藍隧道首份成績表出爐　運輸署公布分流成果
【將軍澳交通】將藍過海巴士下周一開辦　康城直達港島車程最快15分鐘
11:01 2023/03/14
【將軍澳交通】將藍過海巴士下周一開辦　康城直達港島車程最快15分鐘
【將軍澳交通】林世雄：將藍隧道通車改善區內交通　將藍過海巴士線下周一啟用
13:36 2023/03/18
【將軍澳交通】林世雄：將藍隧道通車改善區內交通　將藍過海巴士線下周一啟用

你可能感興趣

【將軍澳交通】將藍隧道首份成績表出爐　運輸署公布分流成果
20:09 2022/12/12
【將軍澳交通】將藍隧道首份成績表出爐　運輸署公布分流成果
【將軍澳交通】將藍過海巴士下周一開辦　康城直達港島車程最快15分鐘
11:01 2023/03/14
【將軍澳交通】將藍過海巴士下周一開辦　康城直達港島車程最快15分鐘
【將軍澳交通】林世雄：將藍隧道通車改善區內交通　將藍過海巴士線下周一啟用
13:36 2023/03/18
【將軍澳交通】林世雄：將藍隧道通車改善區內交通　將藍過海巴士線下周一啟用
運輸及物流局 茶果嶺 土木工程拓展署 工程 運輸 油麻地 藍田 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
超市大搜查｜46款含重金屬12款驗出致癌物　消委會推薦20款安全罐頭魚
超市大搜查｜46款含重金屬12款驗出致癌物　消委會推薦20款安全罐頭魚
打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
急症室最長等候時間（09月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月06日 時間12:05）
打風機場｜港航再取消兩航班　大灣區航空十多航班改期
打風機場｜港航再取消兩航班　大灣區航空十多航班改期