Healthy Life｜有今生冇來世　4期癌友組團去旅行　打破既定印象笑看生死無常

▲ 7位癌症病友組成「4仔旅行團」一同旅行，希望打破大眾對癌症病人的既定印象。

【4仔旅行團／癌症病人／癌症／旅行／治療／生死／離別】提起患癌、癌症病人，大眾隨之想起的可能是化療、剃光頭、身體極度虛弱等印象，不過7位癌症病友抱有不一樣的想法，並坐言起行於去年（2023年）9月組團到泰國清邁，展開「第一次亦是最後一次齊人」的旅行，之後集結旅程和自己的故事，在今年書展推出新書《4 仔旅行團》，讓更多人了解癌症病友經歷的挑戰，記錄生命。

最新影片：

「4仔旅行團」的名字取自同譯名的西方電影《Road Trip》，大部分團員都是4期癌症病人，分別為淋巴癌康復者LamK、彼時剛完成鞏固治療的淋巴癌患者Clark、骨癌康復者Jasmine、腸癌康復者R小姐、仍在服用標靶藥的肺癌患者Niko和Teriver，以及子宮頸癌患者、今年3月前往天國旅行的Tiffany。

最熟悉的陌生人

提到眾人當初如何認識，4仔們就表示他們最初透過癌症資訊網認識，主要在通訊軟件群組內交談，直到某次聚會正值開關，提起疫後旅行，於是萌生「一班癌症病人去旅行」的想法，並迅速採取行動，在7日內決定好旅行日期和地點。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

他們坦言，團員之間在出發前並不算熟悉，更有部分人是在出發當天才第一次見面。但也許是因為大家背景相似，對於患癌這件事亦毫不忌諱，令這群「最熟悉的陌生人」一見如故，在6日5夜的旅程中分享各自的經歷和情緒，同時又能以地獄笑話互相調侃取笑，成為他們之間獨有的連結。「大家對患癌這件事很放得開，我們在群組裡很能開玩笑，不會因一句說話而有顧慮或芥蒂。」

面對疾病心境各異

確診癌症對很多人而言都是晴天霹靂的消息，但LamK就反而表示自己當下反而鬆一口氣，皆因他用了2個月時間四處求醫才發現自己患癌。

終於可以安排下一步如何治療，也清楚自己之後需要面對甚麼，而不是繼續一頭霧水地預約和等待覆診，有時等都等到躁底。

大部分人印象中的癌症治療過程不外乎打化療藥、嘔吐、脫髮等無了期的痛苦；他們就認為，治療固然有其辛苦之處，但某程度上亦能因禍得福。

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

R小姐憶述，自己原本是名副其實的「社畜」，除了全職工作外亦有從事兼職，甚至當時還在攻讀碩士，每天的時間表都排得密密麻麻。確診腸癌當下，她因為無法繼續上班而崩潰痛哭，但之後心想「煮到來都要食」便自動收聲、不再哭泣。回顧接受治療的日子，她表示自己雖然是被逼放慢腳步，但生活就變得十分簡單舒服，每天只需睡覺、進食、做功課、排便等，亦慶幸身體狀況容許自己在治療空檔去旅行，

其實那段時間可能是我人生中最開心的日子。

原本從事零售行業管理層的Niko就表示，以前工作壓力極大，習慣每日出去跑幾趟，「又中環又九龍咁」，因此患病後亦需要一段時間來適應停工的日子。雖然治療以服藥為主，對日常生活不會造成太大影響，但Niko出院後也選擇放下工作，「不希望再『chur』自己，當作給自己放個假」，笑言「都放咗好耐喇」。R小姐聽罷亦笑指「做廢青都幾好」。

心態決定境界

談到為何決定出書，Jasmine就直言希望推翻大眾對癌症病人的既定印象：「坊間可能很多人認為患癌就是會掉頭髮、坐輪椅，好像在病床上等待生命的終結，很想藉著這本書以及我們的旅程去告訴大家並不是這樣。」

我覺得如果你用一個積極正面的心態去面對（逆境），其實真的能夠改變一些事。

Niko則指出，在地獄笑話、百無禁忌背後，他們也只是明白自己無法改變事實，所以努力活在當下，「事情已經發生，我們也無可奈何，唯有苦中作樂，將患病轉化為一件有意義和有力量的事。」

LamK補充，他們嘗試透過各自不同的年齡、背景、病情及經歷告訴其他病友，癌症病人也可以有各種面貌，「有病也可以這樣生活」，

希望達到鼓勵作用，讓大家都可以找一個自己舒服或者享受的方式去面對癌症，甚至是與癌症共存。

告別團友 學習面對死亡

生命總有結束的時候，但即使積極樂觀如4仔，要坦然接受離別也仍有一定的難度。Jasmine表示自己會嘗試用「生命無常」的角度去看待死亡，但聽到有人逝世的消息仍會有很大感觸，尤其團友之一的Tiffany於今年3月離世令她頗為傷感，至今仍未能完全接受。LamK亦坦言仍在學習如何面對他人的生命總結，「我覺得畫上句號是很困難，『無常』純粹是寫了一個省略號、幫自己做一個總結。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

對此Niko就指出，雖然難免對離開的親友感到不捨，但也要學會適時放手，「其實我們很多時候都將重點放在『你想』，『你想』對方在世上留得久一些陪伴你」，

但當那個人已經完成自己想做的事，那麼其實只要對方舒服，我們作為身邊的朋友也好，親朋戚友也好，只需要給予一個祝福。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5