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港珠澳大橋｜往來港澳非商用私家車配額增至1000個　下周一起接受申請

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發布時間： 1 小時前

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（資料圖片）

運輸署今日（6日）宣布，1000個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額，下周一（9日）起公開接受申請。

持有有效香港配額的私家車可不限次數經大橋進出澳門。由2021年10月起發放的300個香港配額將於今年10月23日屆滿。運輸署將重新發放該批次配額，並按照港澳兩地政府同意的安排另增發700個香港配額，即合共1000個香港配額。公司及個人配額各500個，有效期為不超過3年，至2027年10月23日止。

發言人表示，所有合資格人士，包括上述批次現有配額持有人均可申請。成功獲發配額的人士預計最早可於今年10月二24日起陸續使用大橋往來港澳。配額有效期屆滿後會重新發放及接受申請。這次申請不影響其他批次配額的有效期。

這次香港配額的申請資格維持不變：公司配額供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請；個人配額則供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請。

符合申請香港配額資格的人士，可由9月9日上午9時至9月20日下午5時15分透過香港政府一站通網頁遞交申請，申請截止後將進行抽籤。

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