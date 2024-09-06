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結業潮｜日本民族風品牌TITICACA清貨低至1折　不敵結業潮全線撤出香港

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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【結業潮/日本品牌/Titicaca】充滿波希米亞風情的日本時裝品牌 TITICACA，在本港零售消費市道不景下，宣布最後一間位於旺角MOKO 新世紀廣場的分店將營業至9月12日，全線結業撤出香港。

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TITICACA結業｜傳統工藝技術

日本連鎖時裝品牌TITICACA以休閒剪裁、特色的民族風作招徠，擄掠一眾少女歡心。銷售產品包括民俗風格調衣服、飾品、內搭襪、背包等，店內所有服飾設計均由日本設計師主理，並由工藝師親手製造，以保留傳統工藝技術。

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TITICACA結業｜進駐香港12年

「TITICACA」於2012年進軍香港，至今大約12年時間，當時首間香港店選址銅鑼灣世貿中心，並由投資推廣署引入，是品牌開設的首間海外專門店。TITICACA主席木南仁志曾表示，希望通過香港的國際平台，向全球宣揚各地的傳統手工藝，以保存及振興這些彌足珍貴的傳統文化產業。

後來雖然世貿中心分店關閉，Titicaca在元朗形點1期及旺角MOKO開設分店，其中形點分店早在今年5月中結業，現時連MOKO亦在今個月9日結業，亦即是全綫撤出。

TITICACA結業｜銷售市況不景

不過，隨著近年市況不景，TITICACA宣布最後一間位於旺角MOKO商場的香港分店，將營業至9月12日 ，並指結業後暫時未有再開分店打算，亦即代表TITICACA實體店將全線撤出香港市場。Titicaca在社交平台fb表示，正舉行「GOODBYE SALE」清貨，減價款式低至1折，最後營業日為9月9日。

TITICACA結業｜全人手製作

日本時裝品牌TITICACA於1977年創立，經營時裝、飾品及手工藝品零售和批發業務，為「Village Vanguard」的子公司，而Village 「Village Vanguard」於東京證交所上市並主要經營貿易業務。

TITICACA 
地址：旺角太子道西193號新世紀廣場MOKO 2樓259號舖
營業時間：11:00 - 20:00
最後營業日：9月12日

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結業 傳統工藝 時裝服飾 零售 日本 Moko

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