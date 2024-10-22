消委會染髮劑︱消委會推薦9款滿分名單50惠、Furnte上榜　評測揭6成半染髮劑含致敏物重金屬　

【消委會染髮劑／染髮劑推薦／染髮劑致癌】想染髮又怕傷頭？消委會在2021年一項測試，揭市面上26款染髮劑有逾6成半含致敏物質、重金屬或細菌。下文將剖析染髮致癌迷思及安全染髮6大貼士，並整合消委會及日本雜誌《LDK》多款高分推薦染髮劑名單，不妨參考。

消委會染髮劑︱6成半染髮劑可影響健康

消委會於2021年檢驗了市面上26款聲稱「天然」、「植物成分」或「有機」的染髮用品，售價由$18至$450不等，當中包括7款染色護髮素、13款含氧化染料的永久性染髮劑，以及6款草本海娜染髮粉。

測試結果顯示，逾6成半樣本含有致敏物質、重金屬或細菌。有16款樣本檢驗出含有致敏物質，包括對苯二胺（PPD）、間苯二胺（MPD）及甲苯-2，5-二胺（PTD）；有6款草本海娜染髮粉被檢出鉛，含量由0.4至3.1ppm不等。檢出量低於內地的《化妝品安全技術規範》上限（鉛：10ppm，水銀：1ppm）；有5款樣本含少量阿摩尼亞，檢出量由0.1%至0.45%不等（以NH3計算），全部樣本符合歐盟和內地相關規定（上限6%）。

染髮劑推薦︱消委會9款滿分樣本

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9款5分滿分染髮樣本

50惠 天然海藻染髮護髮膏(自然黑)

Fuente Organic Wellness Color Care

KUPA Color Recharge Conditioner (Organic Therapy)

LPLP 天然昆布染髮護髮膏

Rerise回麗絲 天然植萃黑色素護染膏-豐盈彈性

Return 回本 天然染髮護髮膏- 黑色

Rishiri 飄然 利尻昆布白髮染色護髮膏-自然黑色

Herbatint Permanent Haircolor Gel (1N)

Naturtint Permanent Hair Color

值得留意的是，染色護髮素「LPLP」檢出0.1%阿摩尼亞，或會導致頭皮和眼睛敏感。

《LDK》推介︱3款A級染髮劑

日本雜誌《LDK》曾評測過市面12款人氣染髮劑，包括Liese、Palty、L'Oreal Paris、Beautylabo及Anna Donna 5個品牌，以染髮劑的「完成度」、「持色度」、「使用感」3大方向進行比拼：

完成度： 由專業人士評價染髮後的顏色，同時會考慮成品與包裝上顯示的分別

由專業人士評價染髮後的顏色，同時會考慮成品與包裝上顯示的分別 持色度： 清洗及吹乾頭髮10次，檢查頭髮是否變色

清洗及吹乾頭髮10次，檢查頭髮是否變色 使用感：檢查染髮劑是否容易塗抹及擠出，以及氣味的濃烈程度

當中有3款獲得A級評級，名單如下：

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《LDK》3款A級染髮劑

Liese 泡泡染髮劑(炭灰啡色)

Liese 泡泡染髮劑(冰感桃紅色)

Anna Donna Every Hair Color (紅鶴粉色)

染髮風險︱長期染髮恐致癌？

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾受訪表示，由於大部分染髮劑都有化學成分，當被塗抹在頭皮或頭髮時，經皮膚吸收後會進入血液和腎臟，再透過膀胱排泄。如長期反覆染髮，化學物質無法被代謝時，會沾附在器官上，長期累積或會引致器官細胞癌病變，因此應該多加小心，控制染髮次數。

胡醫生指，過往雖然曾有研究發現染髮劑與致癌風險或有關聯性，但大多數研究仍未能充份證實染髮劑與致癌風險有強大關聯，而且目前亦未清楚個人使用多少染髮劑才會增加致癌風險，因此仍然需要更多研究去找出答案。

染髮風險︱染髮劑越深色越高危

本港泌尿科專科醫生黃國田亦表分享，染髮劑內的染料是否致癌，需視乎裡面的物質及其含量。而現時大部分合資格的染髮劑，理論上不應含有致癌物質，染料份量也不會太重。但他提醒，顏色越深的染髮劑，含有致癌物質的機會就越高，所以越需要特別注意。另外，他亦建議選擇染髮劑時，不要揀選沒有品牌的產品，最好留意是否有可靠組織，例如歐盟、美國食品藥物管理局（FDA）等機構認證。

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染髮劑注意事項︱拆解常見致敏物質

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

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部分人士會對對苯二胺（PPD）產生過敏反應，常見過敏症狀是痕癢、刺痛，乾燥和灼熱。另外，部分人更會出現紅斑和斑塊，嚴重者甚至會出現併發症，包括接觸性蕁麻疹、血管性水腫、支氣管痙攣、哮喘等。

消委會建議︱染髮產品6大安全使用貼士

皮膚敏感測試 : 染髮前，使用者可將小劑量染髮劑塗抹在手上進行皮膚敏感測試，以觀察會否出現過敏情況，若出現皮膚紅腫、痕癢、灼熱等異況，便不建議使用。

染髮前不要洗頭 : 頭皮上的天然油脂可對頭皮起保護作用，可減低刺激頭皮的機會，因此染髮前不要洗頭，或將染髮劑混合物塗在濕髮上。

有傷口避免染髮 : 不健康的頭皮會增加過敏風險，因此建議如皮膚有濕疹，或頭皮表面感到痕癢，有頭瘡或者傷口，應避免染髮。

避免直接塗抹 :使用任何染髮產品前，應盡量避免將染劑直接塗抹到頭皮，否則容易濺入眼睛。使用時，應先佩戴手套，再將染劑擠在手掌心，然後慢慢用手塗抹上頭髮。

染髮前先塗抹凡士林:染髮前，可以在額頭、耳朵、頸部、髮際位置塗抹凡士林（vaseline），以減低染髮劑對皮膚造成刺激，若不慎觸碰皮膚，亦較易清洗。

徹底清洗 :染髮後應清洗多次，直至染髮劑徹底清洗乾淨，不要讓染髮劑殘留在頭髮上。除此之外，清洗後可使用護理洗髮乳霜，能有效淨化化學殘餘物。

資料來源: 消委會、《LDK》

＊資料來自消委會第533期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更