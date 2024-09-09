超市大搜查︱精選消委會及《LDK》12款安全染髮劑　不含致敏源重金屬最平僅$105

【染髮劑／染髮產品／染髮／頭髮護理／家居用品／消委會／LDK】不少人都會用染髮產品，消費者委員會（消委會）過往曾測試過市面上26款染髮劑，當中有逾6成半樣本含有致敏物質、重金屬或細菌，僅有9款獲評5分滿分，屬於安全之選；日本雜誌《LDK》過往亦曾對12款灰色系及紅色系染髮劑進行評測，其中有3款獲得A級評級。為此，TOPick整合出12款染髮劑推薦名單，供大家參考。

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6成半染髮劑可影響健康

消委會於2021年檢驗了市面上26款聲稱「天然」、「植物成分」或「有機」的染髮用品，售價由$18至$450不等，當中包括7款染色護髮素、13款含氧化染料的永久性染髮劑，以及6款草本海娜染髮粉。

測試結果顯示，逾6成半樣本含有致敏物質、重金屬或細菌。有16款樣本檢驗出含有致敏物質，包括對苯二胺（PPD）、間苯二胺（MPD）及甲苯-2，5-二胺（PTD）；有6款草本海娜染髮粉被檢出鉛，含量由0.4至3.1ppm不等。檢出量低於內地的《化妝品安全技術規範》上限（鉛：10ppm，水銀：1ppm）；有5款樣本含少量阿摩尼亞，檢出量由0.1%至0.45%不等（以NH3計算），全部樣本符合歐盟和內地相關規定（上限6%）。

9款5分滿分樣本

不過，當中仍有9款樣本獲得5分最高總評分數，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，屬於安全之選：

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值得留意的是，染色護髮素「LPLP」檢出0.1%阿摩尼亞，或會導致頭皮和眼睛敏感。

3款A級染髮劑

日本雜誌《LDK》於2022年評測過市面12款人氣染髮劑，包括Liese、Palty、L'Oreal Paris、Beautylabo及Anna Donna 5個品牌，以染髮劑的「完成度」、「持色度」、「使用感」3大方向進行比拼：

完成度： 由專業人士評價染髮後的顏色，同時會考慮成品與包裝上顯示的分別

由專業人士評價染髮後的顏色，同時會考慮成品與包裝上顯示的分別 持色度： 清洗及吹乾頭髮10次，檢查頭髮是否變色

清洗及吹乾頭髮10次，檢查頭髮是否變色 使用感：檢查染髮劑是否容易塗抹及擠出，以及氣味的濃烈程度

當中有3款獲得A級評級，名單如下：

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染髮風險｜婦人常染髮確診膀胱癌 醫生揭做錯1件事惹禍 2種顏色要避染

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾在受訪時指出，由於大部分染髮劑都有化學成分，當被塗抹在頭皮或頭髮時，經皮膚吸收後會進入血液和腎臟，再透過膀胱排泄。如長期反覆染髮，化學物質無法被代謝時，會沾附在器官上，長期累積或會引致器官細胞癌病變，因此應該多加小心，控制染髮次數。

胡醫生指，過往雖然曾有研究發現染髮劑與致癌風險或有關聯性，但大多數研究仍未能充份證實染髮劑與致癌風險有強大關聯，而且目前亦未清楚個人使用多少染髮劑才會增加致癌風險，因此仍然需要更多研究去找出答案。

染髮劑注意事項

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

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部分人士會對對苯二胺（PPD）產生過敏反應，常見過敏症狀是痕癢、刺痛，乾燥和灼熱。另外，部分人更會出現紅斑和斑塊，嚴重者甚至會出現併發症，包括接觸性蕁麻疹、血管性水腫、支氣管痙攣、哮喘等。

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