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香港小姐丨太高調惹翁嘉穗微言　鄔又正宣布暫別小紅書：太太身邊的人太多嘢講

娛樂

發布時間： 1 小時前

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鄔友正告別小紅書！

97年港姐冠軍翁嘉穗的富商丈夫鄔友正活躍於小紅書，不時發帖文跟網民互動，鄔友正更透露想出戰《中年好聲音》，早前鄔友正撰文論盡「劇集四大美人」。

「鄔公」公開品評靚女，未知是否惹來太太翁嘉穗有微言，日前鄔友正於小紅書以「太高調了」為題撰文，當中透露暫時要封筆。

香港小姐丨鄔友正大談心水「美女榜」　大讚港姐冠軍朱晨麗唔怕激嬲老婆

鄔友正暫別小紅書！

中年好聲音丨鄔友正自誇舞技勁過女助手　努力學唱歌：有心唔怕老

鄔友正：有機會再猛虎出洞

在小紅書互動很好玩，但沒有想到給傳媒登了出來，連日多番報道，感覺自己變得太高調了，有需要停一停，想一想應該怎樣做，所以暫時封筆，與大家暫別！送你一首友誼之光：今天且有暫別，他朝也定能聚首，縱使不能會面，始終也是朋友！」

之後，鄔友正再度發帖文，暗指是翁嘉穗（Virginia）「迫」暫時封筆：「好多粉絲誤會以為我退出小紅書，冇機會再互動！其實我只是暫時封筆，唔想日日在傳媒見到我！有些像周星馳電影 審死官 裏面梅艷芳迫周星馳封筆！太太身邊的人太多嘢講，唔想俾機會佢哋繼續講，只有潛伏一下，等待有機會時再猛虎出洞！」

當中有網民留言：「你太太朋友妒忌你」，鄔公即回覆：「同意！可惜太太信朋友。」之後他更指：「唔知點解佢哋咁敏感」

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